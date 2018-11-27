AKP’den Ankara’ya Özhaseki İzmir'e Zeybekci

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara için Mehmet Özhaseki ve İzmir için Nihat Zeybekci’nin olduğu 20 ile belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, CHP'nin elinde tuttuğu Çankaya, Kadıköy ilçelerindeki seçmenlerin ise ‘kaymak tabaka’ olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta 40 il için belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyurduktan sonra bugünkü AKP grup toplantısında da 20 il için daha belediye başkan adaylarını ilan etti. Erdoğan, AKP içerisinde yapılan anket, eğilim yoklama çalışmaları sonrasında öne çıkmış isimler arasından belediye başkan adayı isimleri kendisi belirledi.

İstanbul için karar çıkmadı

Erdoğan, AKP'nin hali hazırda başkanlık koltuğuna sahip olduğu ve Türkiye’nin 16 milyona yaklaşan nüfusuyla en kalabalık dolayısıyla da yönetimi en zor kenti İstanbul içinse henüz son kararını vermedi. Toplantı sonrasında, İstanbul konusunda TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın adaylığı çerçevesinde AKP'nin yasal boşluk oluşturma arayışında olduğu iddiası çerçevesindeki sorular ise Erdoğan’ın tepkisine yol açtı. Erdoğan’ın Yıldırım ile ilgili sorulara sert yanıt verdiği gözlendi. Erdoğan, "Benim ağzımdan laf çekmeye çalışmayın. AK Parti'nin İstanbul gibi bir yerde aday çıkarmama gibi bir sorunu olur mu? Görüyorsunuz hepsi tıkır tıkır gidiyor. Şu ana kadar illerde 61 tane açıklayan var mı?" ifadelerini kullandı.