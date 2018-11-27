AKP’den Ankara’ya Özhaseki İzmir'e Zeybekci

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara için Mehmet Özhaseki ve İzmir için Nihat Zeybekci’nin olduğu 20 ile belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, CHP'nin elinde tuttuğu Çankaya, Kadıköy ilçelerindeki seçmenlerin ise ‘kaymak tabaka’ olduğunu savundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta 40 il için belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyurduktan sonra bugünkü AKP grup toplantısında da 20 il için daha belediye başkan adaylarını ilan etti. Erdoğan, AKP içerisinde yapılan anket, eğilim yoklama çalışmaları sonrasında öne çıkmış isimler arasından belediye başkan adayı isimleri kendisi belirledi.
İstanbul için karar çıkmadı
Erdoğan, AKP'nin hali hazırda başkanlık koltuğuna sahip olduğu ve Türkiye’nin 16 milyona yaklaşan nüfusuyla en kalabalık dolayısıyla da yönetimi en zor kenti İstanbul içinse henüz son kararını vermedi. Toplantı sonrasında, İstanbul konusunda TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın adaylığı çerçevesinde AKP'nin yasal boşluk oluşturma arayışında olduğu iddiası çerçevesindeki sorular ise Erdoğan’ın tepkisine yol açtı. Erdoğan’ın Yıldırım ile ilgili sorulara sert yanıt verdiği gözlendi. Erdoğan, "Benim ağzımdan laf çekmeye çalışmayın. AK Parti'nin İstanbul gibi bir yerde aday çıkarmama gibi bir sorunu olur mu? Görüyorsunuz hepsi tıkır tıkır gidiyor. Şu ana kadar illerde 61 tane açıklayan var mı?" ifadelerini kullandı.
MHP'ye belediye adaylıklarında ‘jest’ sinyali
AKP'nin 60 ilde adaylarını belirlemesi sonrası Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde nasıl bir işbirliği yapacağı da merak konusu. Erdoğan, MHP ile nasıl çalışılacağı konusunda, “Görüşmelerimizin Sadir Bey (Durmaz) MHP adına, bizden de Mehmet Bey (Özhaseki) teknik çalışmalarını yapıyorlar. Bu teknik çalışmaları neticelendirecekler, neticelendirdikten sonra bize takdim edecekler. Kalan yerleri de inşallah biz Sayın Başkan’la beraber oturacağız, konuşacağız, nihayete erdireceğiz. Eğer bir mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak” dedi. Erdoğan, MHP'ye jest olarak Osmaniye, Adana gibi yerlerde AKP'nin aday çıkarmayacağı iddiasıyla ilgili soruya da “Birtakım jestler olacak. Niye olmasın?” yanıtını verdi.
CHP'ye ve CHP'li seçmene ağır sözler
Erdoğan, grup konuşmasında ise, ana muhalefet partisi CHP'nin adaylarını halen önemli oranda açıklamamış olduğunu anımsatarak hem parti hem de partinin yıllardır belediye yönetimlerini elinde tuttuğu yerlerde yaşayan CHP’li seçmenler için sert sözler sarf etti.
Erdoğan, “CHP'nin aday belirleme taktiği dahi belediyecilik konusundaki zavallılığını göstermeye yeterlidir. Özellikle büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Hayırlı olsun. Niçin biliyor musunuz? Çünkü mihenk taşı AK Parti, onun için. Yani bunların kafasında 'bu şehri kim daha iyi yönetir?' diye bir düşünce kesinlikle yok. Bunun yerine AK Parti'nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar” diye konuştu.
Erdoğan, CHP'li seçmenler içinse “CHP tek parti döneminden beri hizmet ve projeden uzak bir anlayışla ülkemiz siyasetini zehirlemiştir. Belirli kesimlerin ideolojik fanatizmlerini istismar ederek kurdukları düzeni korumak gayeleridir. Bu nedenle CHP oyunu artırmak için teslim aldığı kesimlerin gözlerini açmasını engellemek için siyaset yapmaktadır. Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın hiçbirinin ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor” dedi.
Erdoğan'ın açıkladığı AKP için 20 ilde yarışacak adaylar şu şekilde:
Afyonkarahisar: Mehmet Zeybek
Ankara: Mehmet Özhaseki
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Bingöl: Erdal Arıkan
Çanakkale: Ayhan Gider
Çankırı: Hüseyin Boz
Çorum: Halil İbrahim Aşgın
Eskişehir: Burhan Sakallı
Hatay: İbrahim Güler
İzmir: Nihat Zeybekci
Karaman: Mahmut Sami Şahin
Konya: Uğur İbrahim Altay
Mardin: Mehmet Vecdi Kahraman
Muş: Feyat Asya
Sakarya: Ekrem Yüce
Sivas: Hilmi Bilgin
Tokat: Eyüp Eroğlu
Trabzon: Murat Zorluoğlu
Uşak: Mehmet Çakın
Yozgat: Celal Köse
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