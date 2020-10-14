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AKP'den AYM üyesine "darbecilik" suçlaması

14.10.2020 08:44 | Son Güncelleme

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın AYM binasının fotoğrafı ile paylaştığı "Işıklar yanıyor" mesajı AKP'lilerin tepkileriyle polemiğe dönüştü.

Yıldırım, paylaşımının "darbe mesajı" şeklinde yorumlanmasına karşı çıktı.Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili yeniden yargılanma kararının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tanınmamasıyla ilgili tartışmalar sürerken, dün akşam AYM üyesi Engin Yıldırım'ın AYM binasının fotoğrafı ile paylaştığı "Işıklar yanıyor" mesajı İçişleri Bakanlığı ve AKP'lilerin tepkisine neden oldu. İçişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından dün akşam Yıldırım'a yanıt olarak "Işıklarımız hiç sönmüyor" mesajıyla Bakanlık binasının fotoğrafları paylaşıldı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Yıldırım'ın "darbe" imasında bulunduğuna atıfla "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır" mesajını paylaştı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan yaptığı açıklamada Yıldırım'a sert ifadelerle yüklendi. Çelik, "Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye'nin hukuk günvenliğini ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz" dedi.

Engin Yıldırım: Yorumlar makdadını aştı

Paylaşımının tartışma yaratması üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapan Yıldırım, paylaşımının maksadını aşan şekilde yorumlandığını vurgulayarak "Bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.
İnsan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak da Twitter hesabından Yıldırım'ın AYM'nin en özgürlükçü üyesi olduğuna dikkat çekerek Yıldırım'ın "özgürlüğü ve hukuku savunmak için risk aldığını" belirtti. Altıparmak, "Bir tweet tüm kariyere bedel oldu. Bu geceden sonra Yıldırım'ın AYM'de kalamayacağı aşikar. Soru istifa mı ettirilir, ihraç mı edilir artık. Daha önce iki üye hakkında verilen ihraç kararında kendisinin de imzasının olduğu düşünülünce, ne kadar dramatik" ifadelerine yer verdi.
Enis Berberoğlu kararı

AYM, MİT tırları davasında hüküm giyen CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "seçilme ve siyasette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine ve yeniden yargılanmasına gerektiğine hükmetmişti. Ancak birinci derecedeki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının "yerindelik denetimi kapsamında kaldığı" gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.

Ancak hukukçular, birinci derecedeki mahkemenin en üst mahkeme olan AYM'nin kararına uymama hakkı bulunmadığına ve bunun anayasanın ihlali olduğuna dikkat çekiyor.

Bahçeli da AYM'yi hedef almıştı

MHP lideri Devlet Bahçeli de kısa bir süre önce AYM'yi hedef alan açıklamalar yapmıştı. Bahçeli, AYM'nin son zamanlarda verdiği kararları 'sancılı' ve 'sakat' olarak nitelendirmiş ve "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır" demişti. Bahçeli'nin bu açıklaması da tartışma yaratmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminde değişikliğe gidilmişti. Buna göre AYM'nin üye sayısı yeni sistemde askeri yargıtay ve yüksek idare mahkemelerinin kaldırılmasıyla 17'den 15'e düşürülmüştü. AYM'nin üç üyesi AKP ve MHP milletvekillerinin toplamının çoğunlukta olduğu meclis, 12 üyesi de cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

HS/JD

© Deutsche Welle Türkçe

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