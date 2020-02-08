HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AKP'den Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı'ya tepki: 'Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir'

AKP'den Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı'ya tepki: 'Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir'

08.02.2020 22:16 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı'nın verdiği bir röportajda, Ada'da iki toplum federal bir 'çatı' altında birleşmezse, "Ada'nın kuzeyinin artan bir şekilde Ankara'ya bağımlı hale geleceği ve neticede pratikte bir Türk şehri haline gelerek yutulabileceği" şeklindeki uyarısına Ankara'dan tepki geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Akıncı'nın "saygısızlıktan dolayı" özür dilemesi gerektiğini söyledi.

AKP'den Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı'ya tepki: 'Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı'nın verdiği bir röportajda sarfettiği sözleri, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına karşı saygısızlık" olarak nitelendirerek, tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı, Guardian gazetesine hafta içi verdiği bir röportajda, Ada'da iki toplumun federal bir 'çatı' altında birleşmesi gerektiğini ve bunun için "karar anının" geldiğini söylemişti.

Gazeteye göre Akıncı, aksi takdirde, "Ada'nın kuzeyinin artan bir şekilde Ankara'ya bağımlı hale geleceği ve neticede pratikte bir Türk şehri haline gelerek yutulabileceği" uyarısında bulunmuştu.

Ömer Çelik, bu açıklamalara yanıtı Twitter üzerinden verdi.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1226136669411270656

https://twitter.com/omerrcelik/status/1226137348842442752

https://twitter.com/omerrcelik/status/1226137836627382272

Mustafa Akıncı'yı özür dilemeye çağıran Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına yapılan bu saldırıyı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü, CNN TÜRK kanalına yaptığı açıklamada ise, Akıncı'yı Rum yönetiminin "sözcüsü gibi davranmakla" suçladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik

Devlet Bahçeli'den istifa çağrısı

Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı'ya Ömer Çelik'in yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de tepki gösterdi.

Akıncı'ya istifa çağrısında bulunan Bahçeli, "Yaptığı esef verici açıklamalar sakat zihniyetini, sancılı ve skandal tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Kuzey Kıbrıs lideri ve Ankara arasındaki bu gerilim yeni değil.

Kuzey Kıbrıs lideri, Ankara'nın Barış Pınarı Harekatı'nı da eleştirmiş, "Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" değerlendirmesiyle ve diyalog ile diplomasi çağrısıyla Ankara'nın tepkisini çekmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu açıklamalar için "Akıncı'yı esefle kınıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Kuzey Kıbrıs'ta 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Mustafa Akıncı, Çarşamba günü kampanyasını başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNERVuruş sırasında göğüslerini açtıVuruş sırasında göğüslerini açtı
Ölen kızının ‘sanal gerçeklik’teki görüntüsüyle görüştüÖlen kızının ‘sanal gerçeklik’teki görüntüsüyle görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Chloe Loughnan'ın bölüm başına istediği ücret...

Chloe Loughnan'ın bölüm başına istediği ücret...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 gün, 24 saat hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 gün, 24 saat hizmet verecek

Hadise'den cesur elbise

Hadise'den cesur elbise

Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız'ın annesi konuştu

Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız'ın annesi konuştu

Tayland'da bir asker kalabalığa ateş açtı: 12 ölü

Tayland'da bir asker kalabalığa ateş açtı: 12 ölü

Halı saha maçı yaparken fark etti, gerçek hastanede ortaya çıktı

Halı saha maçı yaparken fark etti, gerçek hastanede ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Çin'e sağlık ekibi gönderilecek

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'e sağlık ekibi gönderiyor

Kuveyt Parlamento Başkanı, ABD'nin sözde barış planını çöpe attı

ABD'nin sözde barış planını çöpe attı!

Hong Kong, Çin'den tahliye edilenleri karantina altına aldı! 14 gün boyunca çıkmak yasak

161 kişi karantinaya alındı! Çıkana hapis cezası var

Ölen kızının ‘sanal gerçeklik’teki görüntüsüyle görüştü

Ölen kızının ‘sanal gerçeklik’teki görüntüsüyle görüştü

Tayland'da bir asker kalabalığa ateş açtı: 12 ölü

Tayland'da bir asker kalabalığa ateş açtı: 12 ölü

Azil soruşturmasında ifade verdiler, görevden alındılar

'Azil'de ifade verdiler, görevden alındılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.