AKP'den #Susamam tepkisi: Bu nefret diliyle bir yere varamayız

#Susamam’ın "iyi niyetli olmadığı" savunuldu.YouTube'da videosu yayınlandıktan sonra sosyal medyada büyük ses getiren #Susamam adlı rap şarkısına hükümet cephesinden tepki geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, #Susamam'a tepki olarak yayınladıkları videonun duyurusunu Twitter üzerinden yaptı. "Sanat, provokasyonun ve siyasi manipülasyonun aracı olmamalıdır" diyen Dağ, paylaşımında #Susamam etiketini de kullandı.

"Gayri Resmi Hesap" başlıklı YouTube sayfasında yayınlanan videoda, "İşin açıkçası bir sanat eseri olarak bu videoyu göremiyoruz. Burada tamamen bir provokasyon, siyasi manipülasyon var" denildi. Videoda, #Susamam projesine "toplumun bir kesimini ötekileştirmek" ve "herkesin birleştiği konular üzerinden bir kişiyi, bir kurumu, bir partiyi hedef almak" suçlamaları yöneltildi.

Çalışmaya yöneltilen eleştiriler arasında, videoda PKK, HDP ve Gülen yapılanmasına yönelik herhangi bir eleştiri bulunmaması yer aldı.

Videoda #Susamam çalışmasının basın özgürlüğü konusundaki tutumu eleştirilirken, "Bugün haksız yere tutuklanan bir tane gazeteci bize göstersinler. Bir gazeteci var, gazeteci kılığında, ajanlık yapan, o da şu anda yurt dışında" ifadeleri kullanıldı.