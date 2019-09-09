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AKP'den #Susamam tepkisi: Bu nefret diliyle bir yere varamayız

09.09.2019 12:16 | Son Güncelleme

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye’nin en çok konuştuğu konu haline gelen #Susamam video klibini "provokasyon" ve "manipülasyon" olarak tanımladı.

#Susamam’ın "iyi niyetli olmadığı" savunuldu.YouTube'da videosu yayınlandıktan sonra sosyal medyada büyük ses getiren #Susamam adlı rap şarkısına hükümet cephesinden tepki geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, #Susamam'a tepki olarak yayınladıkları videonun duyurusunu Twitter üzerinden yaptı. "Sanat, provokasyonun ve siyasi manipülasyonun aracı olmamalıdır" diyen Dağ, paylaşımında #Susamam etiketini de kullandı.

"Gayri Resmi Hesap" başlıklı YouTube sayfasında yayınlanan videoda, "İşin açıkçası bir sanat eseri olarak bu videoyu göremiyoruz. Burada tamamen bir provokasyon, siyasi manipülasyon var" denildi. Videoda, #Susamam projesine "toplumun bir kesimini ötekileştirmek" ve "herkesin birleştiği konular üzerinden bir kişiyi, bir kurumu, bir partiyi hedef almak" suçlamaları yöneltildi.

Çalışmaya yöneltilen eleştiriler arasında, videoda PKK, HDP ve Gülen yapılanmasına yönelik herhangi bir eleştiri bulunmaması yer aldı.

Videoda #Susamam çalışmasının basın özgürlüğü konusundaki tutumu eleştirilirken, "Bugün haksız yere tutuklanan bir tane gazeteci bize göstersinler. Bir gazeteci var, gazeteci kılığında, ajanlık yapan, o da şu anda yurt dışında" ifadeleri kullanıldı.

"İyi niyetli bir çalışma değil"

Videoda, #Susamam videosunun öğretmen atamaları konusunda insan kayırmanın sözkonusu olduğu eleştirisini getirmesine de değinildi.

Videoda, Türkiye'de öğretmen atamalarının AKP iktidara geldiğinden bu yana "liyakat esaslı" olduğu belirtildi. "Bu kadar açık, bariz, sarih bir konuda, liyakat esaslı olan böyle bir konuda bu husustan bahsetmek ve bu ülkede yaşayan biri olarak bundan bahsetmek ve bunu da bir klip haline getirip eleştiri noktasına getirmeye çalışmak iyi niyetli bir çalışma değildir" denildi.

Videoda ayrıca "bazı belediyeler, terör örgütüne mesafe koymayan siyasi partiler, FETÖ hesapları, PKK hesaplarının" #Susamam videosunun yayılması konusunda uğraş verdiği savunuldu.

#Susamam'ın "nefret dili"

"Elbette sorunlarımız var. Bunların hepsini birlikte çözeceğiz" ifadesinin kullanıldığı video, "Hiçkimseye faydası olmayan bu nefret diliyle bir yere varmamız mümkün değil arkadaşlar" ifadeleriyle sona erdi.

Video Pazartesi sabahı itibarıyla 66 bini aşkın kez izlendi.

20 rap müzisyeninin imzasını taşıyan #Susamam, Cuma gün boyunca Twitter'da hakkında en çok konuşulan konular olan trending topic’ler arasında birinci sıraya yükselmişti. Video, Pazartesi sabahı itibarıyla toplam 15 milyondan fazla izlenmiş bulunuyor.

DW/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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