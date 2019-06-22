AKP'li Başkan: ‘Özenle Hazırlanıyoruz Sonuca Yansıyacak’

VOA Türkçe, İstanbul’da 23 Haziran’da tekrar edilecek büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için son hazırlıkların yapıldığı İstanbul’da AKP’li seçmenin çoğunlukta olduğu Başakşehir ilçesindeydi.

Başakşehir’in AKP’li belediye başkanı Yasin Kartoğlu VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı ve seçim havasının 31 Mart’tan daha ılımlı olduğunu, Binali Yıldırım’ın sahayla ilgili daha aktif kampanyasının sonucu etkileyeceğine inandığını söyledi.

Birçok seçim anketinde sonucu katılımın belirleyeceği sonucuna da değinen Kartoğlu, anketlerin çok sağlıklı olacağına inanmadığını savundu. Anket şirketlerinden yapılan açıklamalarda 23 Haziran’ın sonucunu geçen seçimde sandığa gitmeyen Ak Partili küskün seçmenler olduğu yönündeki tahmini de sorduğumuz Ak Partili belediye başkanı, “İnsanlar bizlere de küsüyor bazen. Herkes yaptığınız hizmetten hoşlanmayabilir. Dördüncü dönemi yaşamış iktidarla ufak tefek küskünlük olması absürt değil” diye konuştu.

Sandık güvenliği konusunun iptallere neden olduğunu, o nedenle bu seçime daha özenle hazırlandıklarını da kaydeden Kartoğlu, bunun da sonuca yansıyacağına inandıklarını söyledi ve 31 Mart’taki iptal oranlarının çok yüksek olduğuna dikkat çekerek seçimin tekrar edilmesinde CHP’nin neden olduğunu şu sözlerle savundu:

“Aslında parti olarak bizim talebimiz iptal edilmesi değil oyların yeniden sayılmasıydı. Aslında oylar sayılabilseydi belki bunlara ihtiyaç olmayacaktı tekrar bir seçim olmayacaktı. Fakat oy sayımına itiraz edildiği için diğer parti tarafından maalesef böyle bir sonuca geçtik.”

