AKP’li Başkan Yardımcısının Maaşına Çay-Simit Limiti

Meclis toplantısında Akar’ın alacağı ücret gündeme getirildi. Oylamaya sunulan önergeye göre, Akar’ın aylık 160 TL almasını kararlaştırdı. Oy çokluğu ile kabul edilen önergede tutanaklara şöyle yansıdı; “Gündemin 8. maddesini teşkil eden meclis üyelerden Veysi Kuzu’nun sözlü önerisiyle ‘Belediye Başkan Yardımcılarının aylık ödeneklerinin belirlenmesinin görüşülmesi ’ne ilişkin yazılı önerge görüşüldü. Yapılan incelemede 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca ödeneğin meclisçe belirlenmesi gerektiği buna göre meclis üyesi olup belediye başkan yardımcısı olarak görev yapanlara ait kararın alındığı tarihten itibaren 31.12.2019 tarihine kadar 160 TL aylık ödeneğin uygulanması hususu, Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 13. maddesinin (b) bendine göre oylamaya sunuldu. Aynı yönetmeliğin 14. maddesine istinaden mevcudun 6 ret, 28 kabul oyu verilmesi sonucu oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.”

Kararı VOA Türkçe’ye değerlendiren HDP Belediye Meclis Grubu Başkan Vekili Zübeyde Zümrüt, maaşı belirlerken bir ay yetecek çay, simit ve yol parasını esas aldıklarını söyledi.Zümrüt, “AKP’nin bir milletvekili bir açıklama yapmıştı, ‘günde bir simit yiyin, bir çay için‘ gibisinden. AKP her zaman ‘Biz gönül belediyeciliği yapıyoruz’ diyor. Biz de ekonomik kriz olması nedeniyle, bir belediye başkanı 7-8 bin lira maaş alacağına, alın size bu kadar maaş. Biz hesapladık, günde bir çay, bir simit ve 2 kez minibüs yol parası, 160 TL ediyor. Gönüllülük budur, halkla gönül bağı kurmak budur. Biz zaten gönüllü çalışıyoruz çünkü haklarımız gasp edildi. Meşru olmamasına rağmen kendi isteğine göre adam atama, kendi isteğine göre yardımcı seçme noktasında karşı çıktık” dedi.

Akar: ''Tartışmaya girmeyeceğim''

Maaş tartışmalarının hedefindeki isim Muhammed Akar ise tartışmalara girmeyeceğini söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Akar, HDP’lilerden, projelerine destek olmalarını istedi. Akar, ”HDP grubunun almış olduğu kararla ilgili tartışmalara girmek istemiyorum. Mesele kamu vicdanı tarafından değerlendirilecektir. Meclis üyesi ve başkan yardımcılığını yürütüyorum. Gönüllü çalışma yürütme çabası içindeyim. Şu an yoğunlaştığım alan madde bağımlısı gençlerle ilgili projelerdir. Ben bu kapsamda hem Türkiye hem Avrupa’daki rehabilitasyon merkezlerini incelemeye gittim. Ben Almanya’dayken bu karar alınmış. Ben ideallerim uğruna çalışmayı sürdüreceğim. Arkadaşlardan da beklentim, bu projeler konusunda bana destek olsunlar. Maaşım konusuna kafa yoracaklarına projelere destek olsunlar, Diyarbakır’daki gençlere daha çok sahip çıkalım, sorunlarıyla ilgilenelim. İşsizliğin olduğu bir memlekette, cebinde para olmayan gençlerin olduğu bir memlekette benim maaş konusunda tartışmalara girmem ayıp olur” diye konuştu.