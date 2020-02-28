AKP'li kadın milletvekilleri İstanbul Sözleşmesi'nden geri adıma karşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam kampına yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında milletvekilleriyle buluşma programının üçüncüsünü dün gerçekleştirdi. Partinin kadın millevtekilleri, geçen hafta yapılan toplantıda kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin İstanbul Sözleşmesi'ni "yeniden gözden geçireceklerini" söyleyen Erdoğan'a, "sözleşme ile ilgili kamuoyunda yanlış algı yaratılmaya çalışıldığını" anlattı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayı başında tüm parti yöneticileri ve milletvekilleri ile Kızılcahamam'da yapılacak kampa hazırlık kapsamında milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmelerinin üçüncüsünü dün parti genel merkezinde gerçekleştirdi. Milletvekillerinin bölgeleri ile ilgili sorunları dinleyen Erdoğan'ın geçen haftaki toplantıda "gözden geçireceğiz" dediği İstanbul Sözleşmesi, dünkü toplantıda da gündeme geldi. Kadın milletvekilleri, özellikle muhafazakar çevrelerde ve partili erkek milletvekillerinin "aile yapısını bozduğu" eleştirilerini yönelttiği İstanbul Sözleşmesi'ni savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Grup Başkanvekili Özlem Zengin sorumluluğundaki milletvekilleri ile kahvaltılı toplantıda biraraya geldi. Edinilen bilgiye göre toplantının başında açış konuşması yapan Erdoğan, "Kahvaltı toplantıların üçüncüsünü yapıyoruz. Burada açık yüreklilikle, kalpleriniz ile dilleriniz arasına bir şey koymadan konuşmanız gerekiyor" sözleriyle milletvekillerinin eleştiri ve önerilerini açıkça dile getirmelerini istedi. Kadın milletvekilleri İstanbul Sözleşmesi'ni savundu Aralarında Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in yanısıra, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın, Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır'ın da bulunduğu kadın yönetici ve milletvekili katılımcının ağırlıklı olduğu toplantıda, İstanbul Sözleşmesi de gündeme geldi. Zira, Erdoğan, geçen hafta milletvekilleriyle yaptığı toplantıda İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bazı eleştiri ve şikayetler olduğunu belirterek, "gözden geçireceğiz" mesajı vermişti. Toplantıdan yansıyan bilgiye göre bazı kadın milletvekilleri, özellikle muhafazakar çevrelerce, "aile yapısını bozduğu" gerekçesiyle eleştirilen ve kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" ve "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Kanun"la ilgili medyada ve kamuoyunda yürütülen olumsuz kampanyadan şikayetçi oldu.

İktidarları döneminde, kadın hakları konusunda yapılan önemli düzenlemeler olduğunu ve bunlardan geri adım atılmaması gerektiğini belirten milletvekilleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olduğunu anımsattı. Bir milletvekilinin sözleşmenin ve yasanın getirdiği özgürlüğün "boşanmaları artırdığı, evlilik oranlarının düşmesine neden olduğu" iddialarının doğru olmadığını belirtirken, özellikle kadına yönelik şiddetin önlenmesine katkılarına ilişkin de bilimsel ve istatistiksel bilgileri paylaştığı ifade edildi. Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu'nun birkaç gün önce açıkladığı "evlenme, boşanma, evlenme yaşı" araştırmasına ilişkin veriler de paylaşıldı. TÜİK verilerine göre 2019 yılında evlenen çiftlerin sayısı yüzde 2.3 azalırken, boşanma sayısı yüzde 8 arttı, ilk evlenme yaşı da yükseldi. Ancak 28 AB ülkesi içinde Türkiye evlenme hızı açısından üçüncü sırada bulunurken, boşanma hızında 12 AB ülkesi ile birlikte ortalamanın en altında yer alıyor. Ev kadınlarına "çocuk desteği" önerisi Toplantıda söz alan bir erkek milletvekili ise ev kadınlarındaki doğurganlık oranlarının daha yüksek olduğunu belirterek, "Ev hanımları daha çok çocuk doğuruyor, çalışan kadınlar çocuk yapmıyor. Ev kadınlarına çocuk için ayrıca bir destek sağlanabilir" önerisinde bulundu.