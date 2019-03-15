AKP’li Özhaseki Rakibini Suçladı ve Mal Varlığını Açıkladı

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, rakibi CHP’li Mansur Yavaş’ın senet meselesine ilişkin sert sözler sarf etti ve mal varlığını kamuoyuna açıkladı. Özhaseki, AKP Genel Merkezi’nde düzenlendiği basın toplantısında, rakibi Yavaş’ın hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle sahte senet tartışması dolayısıyla yargı süreci başlatılmasını ele aldı. Yavaş’ın basın açıklamasında kamuoyunda oluşan soruları yanıtlamadığını belirten Özhaseki, Yavaş’ın “mağdur edebiyatı” yaptığını söyledi ve hakkındaki sahte senet iddialarına yanıt vermek yerine kendisi ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik’i suçladığını ifade etti. Özhaseki, “Ben böyle kurnazca bir işi ilk defa görüyorum ömrümde. 10 yıldır beraber olan, yiyen içen, ortaklık yapan, alışveriş yapan sizsiniz. Sonunda demek ki aranızda bir menfaat ilişkisinden çatışma çıktı, bunu çıkıp dürüstlükle millete izah edecek de sizsiniz. Bizi niye karıştırıyorsunuz? Bizimle ne alakası var bu işin? Kirli bir şekilde siyaseti sürdürmeyi düşünüyorlar. Bir mağduriyet edebiyatıyla da bu işi son 15 günde götürmeyi kendilerine hedef bilmişler” dedi.

Özhaseki, Yavaş ile davalık olan şahsı tanımadığını vurgulayarak, eğer o şahısla tanıştığı ispatlanırsa da Türkiye’yi terk edeceğini söyledi. Yavaş’a yönelik soruları olduğunu da söyleyen Özhaseki, rakibinden sorularını kamuoyu önünde yanıtlaması isteyerek, sorularını özetle şöyle sıraladı: “Bu senedi kim düzenledi? 'Benim büromda senedi önümde imzaladı' dediğiniz mahkeme kayıtlarına yansıdı. O zaman nasıl oluyor da o imzanın 'Önümde imzaladı.' dediğiniz şahsa ait olmadığı kriminalde geçiyor. 'Önümde imzaladı.' diyorsunuz, imza o şahsa ait çıkmıyor. Burada kocaman bir yalan var. Bu yalanı kim söylüyor? Bu kadar büyük meblağlı senedi hangi hizmet karşılığında aldınız? Ne iş yapıyorsunuz? 600 bin dolar. 3 milyon liradan fazla bir paradan bahsediyoruz. Hangi hizmeti veriyorsunuz da bu parayı alıyorsunuz? Siz burada avukatlık ücreti olarak alıyorsanız, vekaletiniz var mı? Eğer danışmanlık ücreti olarak aldık diyorsanız, sözleşmeniz var mı? Bu sözleşmeyi ibraz edebilir misiniz? Avukat değilseniz, danışmanlık hizmetiniz yoksa bu kadar büyük bir parayı hangi maharet ve hizmetiniz karşısında almayı düşünüyorsunuz. Bu önemli bir maharet olsa gerek. Hiçbir şeysiniz, kenardasınız, 3 küsur milyon lirayı hangi maharetinizden dolayı istiyorsunuz? Ayrıca makbuz kesmemişsiniz. Bu, vergiyi kaçırmaya teşebbüs değil mi? CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bu izahınızı ahlaki buluyor musunuz, vicdanınıza sığıyor mu?”