AKP'li Özhaseki'nin, "Allah oylarının belasını versin" sözlerine muhalefetten tepki

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'de yaptığı konuşmada muhalefeti hedef alarak, "Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin" sözlerine tepki geldi.

Özhaseki, memleketi Kayseri'de bir cadde açılışında yaptığı konuşmada HDP'yi ve CHP'yi hedef aldı:

"HDP'yi her fırsatta söylemeliyiz. Bir gün olsun Mecliste PKK'ya 'lanet olsun' diyemediler. Ana muhalefet de bunların sözcülüğünü yapmaya devam ediyor.

"Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin. Bunları her fırsatta söylemeliyiz."

Özhaseki'nin bu sözlerine CHP ve HDP'den tepki geldi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "CHP'nin çizgisi de duruşu da bellidir. Biz İstanbul seçimlerinde 3-5 oy için teröristten medet ummadık. Oy için eli kanlı teröristleri devletin televizyonuna çıkarmadık" dedi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Arık ayrıca, "19 yıldır ülkeyi yöneten ama yaşanan hiçbir olay sonrasında sorumluluk almayan AK Partililer, Gara'da şehit edilen vatan evlatlarıyla ilgili yanlışlarının faturasını da başkalarına kesmeye, gündem değiştirmeye çalışıyor" açıklamasında bulundu.