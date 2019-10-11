AKP'li Şirin Ünal, Kadirova'nın ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: 'Onu gönderemeden kendisini gönderdi'

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, intihar ettiği belirtilen çalışanı Nadira Kadirova'nın ölümünün ardından ilk kez konuştu. Ünal, Kadirova'nın 2-3 aydır psikolojik yapısının bozuk olduğunu, bu nedenle evine ikinci eleman aldıklarını söyledi. Ünal, "onu gönderemeden kendisini gönderdi. Allah bu duruma hiçbirinizi düşürmesin" dedi.

Yargı paketinin görüşmelerinin sürdüğü TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, 23 yaşındaki Nadira Kadirova'nın kuşkulu ölümüyle ilgili, "Hiçbir zaman kimseyi suçlayarak söylemiyorum, Sayın Şirin Ünal'ı da çıkıp hem bu Meclise hem bu millete açıklamaya davet ediyorum. Deliller bu kadar aleyhinde olmasına rağmen ve kiminle konuştuysam halkın gözünde şüpheli nazarıyla bakılmasına rağmen masum olabilir ama bu sistem suçu da örter, masumiyeti de örter" diyerek Şirin Ünal'ı açıklama yapmaya çağırdı.

O sırada TBMM Genel Kurulu'nda olan Ünal söz istedi. Kadirova'nın Ocak ayından bu yana 20 yıldır MS hastası olan eşine bakan 2 yardımcıdan biri olduğunu belirten Ünal, "Son iki üç aydır psikolojik yapısındaki bozulmaları fark edince ikinci elemanı aldık, onu gönderemeden kendisini gönderdi, Allah rahmet eylesin" dedi.