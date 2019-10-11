AKP’li Şirin Ünal Nadira Kadirova hakkında ilk kez konuştu

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, başkentteki evinde yardımcı personel olarak görev alan Özbek asıllı Nadira Kadirova’nın psikolojisinde son dönemde bozulma fark ettiklerini ve hatta bu nedenle ikinci bakıcı personeli işe aldıklarını söyledi. Ankara’da 24 Eylül günü Kadirova’nın, Ünal’ın evinde intihar ettiği haberi Türkiye gündeminde tartışılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Twitter’da “Nadira’ya ne Oldu?” sorusu ile kadın örgütleri, gazeteciler, sanatçılar, Ankara’daki olaya ilişkin yetkililerden kamuoyunu aydınlatma çağrısı yapmıştı. Ölüm günü öncesinde üniversite eğitimine başlamak için hazırlandığı belirtilen 23 yaşındaki Kadirova’nın ağabeyi Muhammed Ali Kadirova’nın sözleri yankı bulmuştu. Kadirova’nın intihar etmek için herhangi bir gerekçesi olmadığı görüşü yanı sıra Ünal’ın silahıyla gerçekleşen vurulma olayına ev içinde yaşanan bir olumsuzluğun mu neden olduğu sorgulanmıştı. Özbekistan’da 26 Eylül günü cenazesi defnedilen Kadirova’nın, Türkiye’deki adli tıp işlemleri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya yaklaşımları da tartışılmıştı.

Bu arada Kadirova’nın ölümüne ilişkin tartışmalar gündemdeyken 1 Ekim günü TBMM’nin resmi açılışında genel kurul salonunda olduğu gözlemlenen AKP’li Ünal ise, gazetecilerce kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakmıştı. Milletvekili Ünal, ilk kez bugün gece TBMM Genel Kurulu’nda kendisine Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın açıklama yapması yönünde çağrıda bulunması üzerine Kadirova’nın ölümü hakkında bilgi verdi. TBMM Genel Kurulu’nun tutanaklarına göre; Saadet Partili İslam, Ünal’ı milletvekilleri nezdinde kamuoyuna Kadirova’nın ölümü hakkında bilgi vermesini talep etti. İslam, gündeme getirmek konusunda çekince yaşadığını ancak açıklama yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu ülkeye gelen Özbek kızının bir milletvekilinin evinde, elinde milletvekili silahıyla cesedinin bulunmasının geçirdiği prosedür, bizim hukuk anlayışımızın ve uygulamamızın özetidir arkadaşlar. Hiçbir zaman kimseyi suçlayarak söylemiyorum, Sayın Şirin Ünal’ı da çıkıp hem bu meclise hem bu millete açıklamaya davet ediyorum. Hepinizi de ‘12 Öfkeli Adam’ filmini izlemeye bir kez daha davet ediyorum, 10 yaşımdan beri defalarca izlemişimdir. Ama diyorum ki: Deliller bu kadar aleyhinde olmasına rağmen ve kiminle konuştuysam halkın gözünde şüpheli nazarıyla bakılmasına rağmen masum olabilir ama bu sistem suçu da örter, masumiyeti de örter. En önemlisi, biz Nadira Kadirova’nın annesine ne diyeceğiz arkadaşlar, esas mesele budur” diye konuştu.

Kadirova’nın psikolojik açıdan sağlıklı olmadığını ve kendisini kilitlediği odada intihar etmesine ailece engel olamadıklarını anlatan Ünal’ın açıklamaları şöyle oldu: “Maalesef iki hafta önce konutumuzda tatsız bir olay yaşandı. Sözlerimin başında merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. O kızcağız ocak ayından beri, yirmi senedir hasta olan, MS hastası olan ve şu anda yatalak durumundaki eşime bakan iki yardımcıdan biriydi. Son iki üç aydır psikolojik yapısındaki bozulmaları fark edince ikinci elemanı aldık, onu gönderemeden kendisini gönderdi, Allah rahmet eylesin. Olayın 5'inci dakikasında polisimiz, ambulansımız ve itfaiyemiz geldi. Biz, onlar gelene kadar beş dakika içerisinde, küçük kızımla beraber kendisini kilitleyip intihar ettiği odanın kapısını kırmaya çalıştık -omzum hala ağrıyor- ama başarılı olamadık maalesef. 3-4 polisimiz oda kapısına yüklenip kapıyı açtılar, hemen sedyeye koyup hastaneye kaldırdılar. Yarım saat sonra Ankara Emniyet Müdürümüz yanımızdaydı, birkaç dakika sonra da nöbetçi savcımız yanımızdaydı. Ben her ikisine de, ne gerekiyorsa, elimden gelen bütün kolaylığı göstereceğimi söyledim. Dolayısıyla tüm aile fertlerimiz, yatalak olan eşim dahil, ikinci çalışan kızcağız dahil o gece, gece yarısına kadar polislerimize ifadelerimizi verdik. Savcımıza on beş dakika süreyle olayı baştan sona, size anlattığım gibi anlattım. Ondan sonra, savcımız hastaneye geçti hastanedeki işlemleri takip etmek üzere. Yani ondan sonraki bütün işlemler emniyetin ve savcılığın talimatları doğrultusunda devam etti. Hatta o gece ben milletvekili dokunulmazlığını bir kenara bırakarak bu "swap" işlemleri denilen -ben de bu kelimeyi yeni öğrendim, iki hafta önce- parmak izleri falan filan, işte, barut izi var mı falan, bunların tamamını verdim. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım; ben milletvekili dokunulmazlığını bir kenara bırakarak polisimize ve savcımıza bu olayla ilgili tüm bildiklerimi, gördüklerimi anlatmaya çalıştım, anlattım. Allah hiçbirimizin başına böyle tatsız bir olayı vermesin, sizlere de vermesin, bana da vermesin. Tabii, bazı çevreler, benim geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ve TBMM’de yaptığım çalışmalardan hoşnutsuz olanlar, huzursuz olanlar bunu fırsata çevirip beni ve ailemi yerin dibine kadar soktular. Allah bu duruma hiçbirinizi düşürmesin. Şu anda savcılığımızın soruşturması devam ediyor. Bana düşen her türlü görevi ben yaparım, ne lazımsa yaparım diyorum.”