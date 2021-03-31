AKPM Başkanı Daems'ın Türkiye ziyaretinde neler konuşuldu?

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems, iki günlük Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefet liderleriyle görüştü. Görüşmelerde ana gündem maddeleri İstanbul Sözleşmesi, HDP'ye kapatma davası ve Türkiye'nin AİHM kararlarına uymaması oldu. Daems, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir süreçte Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Daems'in muhalefet partilerinin liderleri ile yaptığı görüşmelerde ana gündem maddesi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, HDP'ye kapatma davası ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) başta Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala olmak üzere bazı kararlarını uygulanmaması, muhalefet milletvekillerine yönelik dokunulmazlıkların kaldırılması tartışması oldu. Edinilen bilgiye göre Daems İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararının Türkiye'nin imajını zedelediği mesajını verirken, parti kapatma, AİHM kararlarının uygulanmaması konusunda AKPM'nin kaygılarını iletti. AKPM Başkanı Rik Daems ve beraberindeki heyet, Türkiye ziyaretleri kapsamında İnsan Hakları Derneği'nin de aralarında bulunduğu bazı sivil toplum örgütleri ile görüşmesinin ardından dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKPM Türk Grubu Başkanı Ahmet Yıldız ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan, Mithat Sancar, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile basına kapalı olarak görüştü.

Daems'in CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na ziyareti yaklaşık bir saat sürdü, görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. Kılıçdaroğlu: Muhalefet seçimlerde büyük başarı kazanacak BBC Türkçe'nin aldığı bilgiye göre CHP Lideri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına karşı gerek partisinin, gerekse kadın örgütlerinin tepkilerini anlattı. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması, muhalif siyasetçilerin tutuklanması konularının da gündeme geldiği görüşmede Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı sistemine geçmesinden sonra demokratik kazanımlarında geriye gidiş yaşandığına işaret etti. CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki siyasi kutuplaşmaya dikkat çekerken muhalefetin pozisyonuna ilişkin şu mesajları verdi: "Türkiye'de ikili bir siyasi saflaşma ortamı var. Demokrasi taraftarı bir muhalefet var ve otoriter rejimi pekiştirmek isteyen bir iktidar ve Cumhur İttifakı manzarası var. Ama 2019'daki yerel seçimler gösterdi ki bu değişecek. Türkiye'de muhalefet seçimlerde büyük başarı elde edecek ve Türkiye'nin demokrasi sorunlarını da biz ortadan kaldıracağız."

"Türkiye'nin imajına zarar verdi" BBC Türkçe'nin aldığı bilgilere göre AKPM Başkanı, özellikle İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kaygılarını dile getirdi. İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararının Türkiye'nin imajına büyük zarar verdiğini belirten Daems, Macaristan ve Polonya örneklerini vererek AKPM'de Türkiye'nin bu kararının diğer üye ülkelere yansımasının olumsuz olacağının değerlendirildiğini aktardı. Türkiye kamuoyunun İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının kamuoyunda yeterince tartışılmadan alınmasının da eleştiri konusu olduğu öğrenildi. Görüşmede, 2004 yılında atılan demokratikleşme adımları doğrultusunda AKPM'nin 'denetim süreci'nden çıkarılan Türkiye'nin, "demokratik standartlardan geriye gidiş" gerekçesiyle, 2017'de yeniden denetim sürecine alınması da gündeme geldi. Bu durumun Avrupa Konseyi tarihinde ilk ve tek örnek olduğu ve önemli bir demokrasi birikimi olan Türkiye açısından üzüntü verici olduğu görüşü de paylaşıldı. Denetim sürecinin amacı, üye ülkelerin Avrupa Konseyi'nin belirlediği demokrasi ve insan hakları standartlarına ulaşıp ulaşmadığını gözlemlemek. Türkiye 1996 yılında ilk kez denetime alınmış, bu süreç 2004 yılına kadar sürmüştü. 2013'te denetim sürecine girmesi gündeme gelmiş olsa da, AKPM Türkiye'ye zaman vermişti. Ancak 2017'de, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlayan gözaltılar ve olağanüstü halin devam etmesi üzerine Türkiye yeniden denetim sürecine girmişti.

Görüşmede ayrıca seçim barajı konusunun da gündeme geldiği, Daems'in kendisinin de geçmişte bu konuda bir rapor hazırladığını anımsatarak yüzde 10 seçim barajının çok yüksek olduğu değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi. CHP heyetinin ise seçim barajının aşağı çekilmesi veya tamamen kaldırılması konusunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdiği belirtildi. HDP ziyaretinde üç konu öne çıktı AKPM Başkanı Daems ve beraberindeki heyetin HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaretinde ise HDP'ye kapatma davası, başta eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve aktivist iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması olmak üzere Türkiye'nin bazı AİHM kararlarını uygulamaması ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması gündeme geldi. HDP heyeti, partilerine yönelik kapatma davası istemi, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, partili milletvekillerine yönelik dokunulmazlığın kaldırılması tartışmaları konusunda AKPM heyetine bilgi verdi. Daems'in ise AKPM'nin, Türkiye'de yaşanan bu gelişmelere ilişkin tepki ve kaygılarını paylaştığı ifade edildi.