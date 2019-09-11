HABER

AKPM Başkanı Pasquier, Azerbaycan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 12:27 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier’in iki günlük Bakü ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ve Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüşmesi bekleniyor.Bakü’de yetkililerle bir dizi toplantı yapması da beklenilen Pasquier, Aile, Kadın ve Çocuklardan sorumlu Parlamento Komitesi üyeleri, Disiplin Komisyonu üyeleri ile görüşmeler de gerçekleştirecek ve Avrupa Konseyinin 70.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier’in iki günlük Bakü ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ve Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüşmesi bekleniyor.
Bakü’de yetkililerle bir dizi toplantı yapması da beklenilen Pasquier, Aile, Kadın ve Çocuklardan sorumlu Parlamento Komitesi üyeleri, Disiplin Komisyonu üyeleri ile görüşmeler de gerçekleştirecek ve Avrupa Konseyinin 70. yıl dönümü vesilesiyle Bakü’de yapılacak olan “Haklarımız, Özgürlüğümüz, Avrupa’mız” isimli konferansa katılacak.

PARTNERBu şehirleri bir de Eylül ayında görünBu şehirleri bir de Eylül ayında görün
CHP'li Karaca: Kılıçdaroğlu'nun devam etmesinden onur duyarızCHP'li Karaca: Kılıçdaroğlu'nun devam etmesinden onur duyarız
MYP lideri Yılmaz: "Dünya ticaretinde dönen 90 trilyon dolardan payımızı almıyoruz"MYP lideri Yılmaz: "Dünya ticaretinde dönen 90 trilyon dolardan payımızı almıyoruz"

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

Diğer Haberler
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin o kararı iptal edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin o kararı iptal edildi

Bülent Turan: O annelere destek olmak sizi AK Partili yapmaz

Bülent Turan: O annelere destek olmak sizi AK Partili yapmaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar

CHP, Kılıçdaroğlu'na saldırının raporunu açıkladı

'Kalabalığın içine itildi!'

İSKİ Genel Müdürlüğü'ne Raif Mermutlu atandı

İmamoğlu'ndan İSKİ Genel Müdürlüğü'ne atama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.