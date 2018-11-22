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AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

22.11.2018 16:36 | Son Güncelleme

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nden AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili "Bizi bağlamaz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt geldi. AKPM Başkanı, "Kararın hızla uygulanmasını umuyoruz" mesajı verdi.

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönündeki kararına "bizi bağlamaz" tepkisi Avrupa kulislerinde yankı bulmaya devam ediyor.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier, AİHM kararının hızlı bir şekilde uygulanmasını ve Demirtaş'ın serbest bırakılmasını ümit ettiğini belirtti.

Konuya ilişkin Strasbourg'da yazılı bir açıklama yayımlayan Maury Pasquier, kararın uygulanmasının "Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi ve demokratik bir toplumda parlamenterler ve siyasiler için öngörülmüş yüksek dereceli korumanın yeniden ifadesi bakımından can alıcı öneme sahip olduğunu" dile getirdi.

"PARLAMENTO VE DEMOKRASİLERİN İŞLEYİŞİ AÇISINDAN TEHDİT"

Açıklamada, "Genel olarak, parlamenterlerin demokratik görevlerini etkin biçimde yerine getirebilmek için belirli güvencelere ve temel hak ve özgürlüklerinin yüksek düzeyde korunmasına ihtiyaçları vardır. AİHM içtihadı ve Venedik Komisyonu'nun tavsiyeleri bu alanda saygı gösterilmesi gereken standartları ortaya koymuştur. Tutukluluk gibi parlamenterlerin hak ve özgürlüklerine getirilecek meşru olmayan kısıtlamalar parlamenterleri sadece birey olarak etkilemez, aynı zamanda parlamentoların işleyişi ve bir bütün olarak demokrasinin işleyişi açısından tehdit oluşturur" ifadelerine yer verildi.

Maury Pasquier, bu standartlara ulusal yargı içinde ve Avrupa bütününde saygı duyulduğunu takip etmenin AKPM üyeleri olarak "ödevleri" olduğunu da anımsattı.

Türkiye, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Nisan 2017'de AKPM'nin "denetim sürecine" alınmıştı.

AKPM kaynakları bu denetim süreci kapsamında Demirtaş kararı da dahil olmak üzere AİHM tarafından hükmedilen kararlara saygı ve bu kararların infazının takip edildiğinin altını çiziyor. Türkiye AKPM'de 18 parlamenterle temsil ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Konseyi Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı Erdoğan AİHM kararı

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
Reisimize hiç bir şeyi dayatamazsınız.Zaten o sözünden dönmez.Ne dedi bizi bağlamaz.O kadar.
@apartmanyikan SEMİN REİSCİĞİNİ YESİNLER.NE DEDİDE SÖZÜNDE DURDU.
@apartmanyikan yani mavi marmara rus uçağı papaz da dondumu firil firil ruzgar gulu gibi oldu
@apartmanyikan ama bizi bağlamaz dediği mahkemeye zamanında kendisi de az gitmedi. şimdiye kadar hangi sözünde durdu pardon hatırlayamadım
Bizde bir söz vardır tükürdüğünü yalamak , rahip meselesinde olduğu gibi tarih tekerrür edermi bekleyip göreceğiz.
ironi yaptığını düşünüyorum
la hırbo papazida birakmiyordu al papazi ver papazi diyordu
bu yazdıklarını kendin de inanmıyorsun da reisine yalakalik yapacam diye yazmışşın. yaşanacak bir ülke bırakmadınız.
Bizi bağlamaz diyorsun ama kendinde 3 kere AİHM ye başvurmuş kişisin. Tek adam rejimi buna denilir işte. Hukuk bilmeyen bir ülke durumundayız tüm dünyada.
@muratunat AVRUPAYA NE KADAR GÜVENİYORSUNUZ FIRSATINI BULSALAR ALAYIMIZI BİR KAŞIK SUDA BOĞARLAR BIRAKIN BU AB YALAMALIĞINI HER KARARLARI YANLI BUNLARIN
Reis biz tanımıyoruz dediyse salınması yakındır. sonra çıkıp "hukuk devletiyiz" der olur biter tıpkı rahipteki gibi...
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