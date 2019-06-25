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AKPM Rusya’ya oy hakkını iade etti

25.06.2019 10:59 | Son Güncelleme

AKPM, 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinin ardından oy hakkını elinden aldığı Rusya’ya bu hakkını iade etti.

AKPM Rusya’ya oy hakkını iade etti

Bütçeye katkı payını kesen Rusya, yaptırımların sürmesi durumunda üyeliğini feshetme tehdidinde bulunmuştu.Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinin ardından, Konsey’de oy kullanma hakkını dondurduğu Rusya’ya bu hakkı iade etti. AKPM’nin ilgili oturumunda 62 ret oyuna karşı 118 oyla alınan kararda, üye ülkelerin kurullarda yer alma, görüş bildirme ve oylamaya katılma haklarının iptal edilemeyeceği ve dondurulamayacağı ifade ediliyor.

İç yönetmelikte yapılan bu değişiklikle oy kullanma hakkını yeniden elde eden Rusya, bu hakkının dondurulduğu son beş yılda Konsey’e temsilci göndermemiş ve 2017’den itibaren Konsey bütçesine katkı payını ödememişti. Rusya’nın katkı payını ödemediği son iki buçuk sene için Avrupa Konseyi’ne, faizlerle birlikte 87,2 milyon euro borçlu olduğu bildiriliyor. Rusya'nın ödemelerini durdurması kurumun maliyesini olumsuz etkilemiş, Moskova Rus heyetine yaptırımın devam etmesi durumunda Avrupa Konseyi üyeliğini feshetme tehdidinde bulunmuştu.

Ukraynalı vekiller öfkeli

Rusya’ya yeniden oy hakkı tanıyan iç yönetmelik değişikliği ile ilgili olarak AKPM’de yapılan oturum yoğun tartışmalara sahne oldu. Ukraynalı vekiller, Rusya’nın Ukrayna krizi ve Kırım’ın ilhakından sonra hakkında verilen yaptırım kararlarına uymamasına rağmen, Meclis’in Moskova’ya bir kırmızı halı serdiğini dile getirdi. Oy hakkının iade edilmesinin ardından bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusfobik anlayışa sahip bir azınlık tarafından kışkırtılan krizin, Avrupa Konseyi’nde, bu organizasyonun tüzük prensiplerine dönülmesi temelinde tamamen aşılmış olduğunu umuyorum" dedi.

dpa / ET,BK

©Deutsche Welle Türkçe

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