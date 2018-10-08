AKPM'de 24 Haziran seçimleri konuşuldu

Seçimleri gözlem amacıyla AKPM adına Türkiye'ye giden heyetin Ukraynalı Başkanı Olena Sotnyk'in ilk olarak söz aldığı oturumda konuşan AKPM Azerbaycan Heyeti Üyesi Ganire Paşayeva, raporda yer alan eleştirilere değinerek, "Seçimlerin OHAL altında yapılması Türkiye'nin terörizme karşı meşru mücadelesinin bir sonucu olarak zaruriydi. Bu çoğulcu ve gerçek demokratik seçimlerin yürütülmesini engellemez. Diğer birçok ülkede olağanüstü hal altında seçimler yapıldı. Fransa'da 2017'de yapılan seçimler aslında en son örneklerden birini oluşturuyor. Bütün bunları göz önünde tutarak, temsil ettiğim Hür Demokratlar Grubu (FDG) adına, Türkiye'deki seçimlerin demokratik ve tüm boyutları ile uluslararası normlara uygun olarak düzenlendiğini beyan ediyorum." diye konuştu.

Strazburg'da bugün başlayan AKPM sonbahar dönemi Genel Kurulu'nda, Türkiye'de düzenlenen 24 Haziran seçimleri ile ilgili gözlemci raporu ele alındı.

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Azerbaycan Heyeti üyeleri Ganire Paşayeva ve Samed Seyidov, Türkiye'de düzenlenen 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ile ilgili gözlemci raporunun görüşüldüğü oturumda Türkiye'ye karşı çifte standart uygulandığını vurguladı.

Paşayeva, "Biz aynı zamanda, Türkiye'nin Avrupa Konseyi değerlerine sahip olmaya devam edeceğine inanıyor ve bu yöndeki adımlarını destekliyoruz." dedi.

Oturumda söz alan AKPM Azerbaycan Heyeti Üyesi Samed Seyidov da Türkiye'nin terör başta olmak üzere, göç, istikrarsızlık ve ekonomik sorunlarla mücadele eden bir ülke olduğunu hatırlatarak, "AKPM'de bazı ülkelere çifte standartlı yaklaşım söz konusu ve Avrupa Konseyi'nin içinden geçtiği sorunlu dönemin asıl sebebi de budur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin küçük detaylarla eleştiri konusu yapıldığını belirten Seyidov, önemli ve Avrupa için de kritik değerdeki konuların dile getirilmediğini ve haksız şekilde Türkiye'nin eleştiri konusu edildiğini kaydetti.

24 Haziran seçimleriyle ilgili raporunu daha önce yayımlayan heyetin başkanı Olena Sotnyk, seçimlere katılımın olağanüstü bir düzeyde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Türk halkı yüzde 86 oranında katılımla Avrupa ülkelerinin çok üzerinde bir oranla sandığa gitti." dedi.

Sotnyk konuşmasında, raporda dile getirdiği seçim barajı, adaylara propaganda fırsatı eşitliği ve seçim kanunu ile ilgili eleştirilerini tekrar etti.

