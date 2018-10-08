HABER

AKPM'de 24 Haziran seçimleri konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:18 | Son Güncelleme

AKPM Azerbaycan Heyeti Üyesi Ganire Paşayeva: - "Temsil ettiğim Hür Demokratlar Grubu adına, Türkiye'deki seçimlerin demokratik ve tüm boyutları ile uluslararası normlara uygun olarak düzenlendiğini beyan ediyorum" - AKPM Azerbaycan Heyeti Üyesi Samed Seyidov: - "AKPM'de bazı ülkelere çifte standartlı yaklaşım söz konusu ve Avrupa Konseyi'nin içinden geçtiği sorunlu dönemin asıl sebebi de budur"

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Azerbaycan Heyeti üyeleri Ganire Paşayeva ve Samed Seyidov, Türkiye'de düzenlenen 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ile ilgili gözlemci raporunun görüşüldüğü oturumda Türkiye'ye karşı çifte standart uygulandığını vurguladı.

Strazburg'da bugün başlayan AKPM sonbahar dönemi Genel Kurulu'nda, Türkiye'de düzenlenen 24 Haziran seçimleri ile ilgili gözlemci raporu ele alındı.

Seçimleri gözlem amacıyla AKPM adına Türkiye'ye giden heyetin Ukraynalı Başkanı Olena Sotnyk'in ilk olarak söz aldığı oturumda konuşan AKPM Azerbaycan Heyeti Üyesi Ganire Paşayeva, raporda yer alan eleştirilere değinerek, "Seçimlerin OHAL altında yapılması Türkiye'nin terörizme karşı meşru mücadelesinin bir sonucu olarak zaruriydi. Bu çoğulcu ve gerçek demokratik seçimlerin yürütülmesini engellemez. Diğer birçok ülkede olağanüstü hal altında seçimler yapıldı. Fransa'da 2017'de yapılan seçimler aslında en son örneklerden birini oluşturuyor. Bütün bunları göz önünde tutarak, temsil ettiğim Hür Demokratlar Grubu (FDG) adına, Türkiye'deki seçimlerin demokratik ve tüm boyutları ile uluslararası normlara uygun olarak düzenlendiğini beyan ediyorum." diye konuştu.

Paşayeva, "Biz aynı zamanda, Türkiye'nin Avrupa Konseyi değerlerine sahip olmaya devam edeceğine inanıyor ve bu yöndeki adımlarını destekliyoruz." dedi.

Oturumda söz alan AKPM Azerbaycan Heyeti Üyesi Samed Seyidov da Türkiye'nin terör başta olmak üzere, göç, istikrarsızlık ve ekonomik sorunlarla mücadele eden bir ülke olduğunu hatırlatarak, "AKPM'de bazı ülkelere çifte standartlı yaklaşım söz konusu ve Avrupa Konseyi'nin içinden geçtiği sorunlu dönemin asıl sebebi de budur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin küçük detaylarla eleştiri konusu yapıldığını belirten Seyidov, önemli ve Avrupa için de kritik değerdeki konuların dile getirilmediğini ve haksız şekilde Türkiye'nin eleştiri konusu edildiğini kaydetti.

24 Haziran seçimleriyle ilgili raporunu daha önce yayımlayan heyetin başkanı Olena Sotnyk, seçimlere katılımın olağanüstü bir düzeyde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Türk halkı yüzde 86 oranında katılımla Avrupa ülkelerinin çok üzerinde bir oranla sandığa gitti." dedi.

Sotnyk konuşmasında, raporda dile getirdiği seçim barajı, adaylara propaganda fırsatı eşitliği ve seçim kanunu ile ilgili eleştirilerini tekrar etti.

PARTNERBir köyün isyanı... Sürekli dayak yiyorlarBir köyün isyanı... Sürekli dayak yiyorlar
Barajda su çekilince kayalık kıyıda kaldıBarajda su çekilince kayalık kıyıda kaldı
Salihli Devlet Hastanesi'ne Suriyeli tercüman alındıSalihli Devlet Hastanesi'ne Suriyeli tercüman alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AKPM AKPM Azerbaycan Grubu Üyesi Ganire Paşayeva Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!

Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul barosunda değişim rüzgarı

İstanbul barosunda değişim rüzgarı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.