AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM Başkanı, "kararın hızla uygulanmasını umuyoruz" mesajı verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönündeki kararına "bizi bağlamaz" tepkisi Avrupa kulislerinde yankı bulmaya devam ediyor.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier, AİHM kararının hızlı bir şekilde uygulanmasını ve Demirtaş'ın serbest bırakılmasını ümit ettiğini belirtti.

Konuya ilişkin Strasbourg'da yazılı bir açıklama yayımlayan Maury Pasquier, kararın uygulanmasının "Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi ve demokratik bir toplumda parlamenterler ve siyasiler için öngörülmüş yüksek dereceli korumanın yeniden ifadesi bakımından can alıcı öneme sahip olduğunu" dile getirdi.

"Parlamento ve demokrasilerin işleyişi açısından tehdit"

Açıklamada, "Genel olarak, parlamenterlerin demokratik görevlerini etkin biçimde yerine getirebilmek için belirli güvencelere ve temel hak ve özgürlüklerinin yüksek düzeyde korunmasına ihtiyaçları vardır. AİHM içtihadı ve Venedik Komisyonu'nun tavsiyeleri bu alanda saygı gösterilmesi gereken standartları ortaya koymuştur. Tutukluluk gibi parlamenterlerin hak ve özgürlüklerine getirilecek meşru olmayan kısıtlamalar parlamenterleri sadece birey olarak etkilemez, aynı zamanda parlamentoların işleyişi ve bir bütün olarak demokrasinin işleyişi açısından tehdit oluşturur" ifadelerine yer verildi.