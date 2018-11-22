HABER

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

22.11.2018 15:43 | Son Güncelleme

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nden AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili "Bizi bağlamaz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt geldi.

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM Başkanı, "kararın hızla uygulanmasını umuyoruz" mesajı verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönündeki kararına "bizi bağlamaz" tepkisi Avrupa kulislerinde yankı bulmaya devam ediyor.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier, AİHM kararının hızlı bir şekilde uygulanmasını ve Demirtaş'ın serbest bırakılmasını ümit ettiğini belirtti.

Konuya ilişkin Strasbourg'da yazılı bir açıklama yayımlayan Maury Pasquier, kararın uygulanmasının "Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi ve demokratik bir toplumda parlamenterler ve siyasiler için öngörülmüş yüksek dereceli korumanın yeniden ifadesi bakımından can alıcı öneme sahip olduğunu" dile getirdi.

"Parlamento ve demokrasilerin işleyişi açısından tehdit"

Açıklamada, "Genel olarak, parlamenterlerin demokratik görevlerini etkin biçimde yerine getirebilmek için belirli güvencelere ve temel hak ve özgürlüklerinin yüksek düzeyde korunmasına ihtiyaçları vardır. AİHM içtihadı ve Venedik Komisyonu'nun tavsiyeleri bu alanda saygı gösterilmesi gereken standartları ortaya koymuştur. Tutukluluk gibi parlamenterlerin hak ve özgürlüklerine getirilecek meşru olmayan kısıtlamalar parlamenterleri sadece birey olarak etkilemez, aynı zamanda parlamentoların işleyişi ve bir bütün olarak demokrasinin işleyişi açısından tehdit oluşturur" ifadelerine yer verildi.

Maury Pasquier, bu standartlara ulusal yargı içinde ve Avrupa bütününde saygı duyulduğunu takip etmenin AKPM üyeleri olarak "ödevleri" olduğunu da anımsattı.

Türkiye, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Nisan 2017'de AKPM'nin "denetim sürecine" alınmıştı.

AKPM kaynakları bu denetim süreci kapsamında Demirtaş kararı da dahil olmak üzere AİHM tarafından hükmedilen kararlara saygı ve bu kararların infazının takip edildiğinin altını çiziyor. Türkiye AKPM'de 18 parlamenterle temsil ediliyor.

Kayhan Karaca/Strasbourg

© Deutsche Welle Türkçe

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
AB ve İngiltere Brexit sonrası ilişkiler konusunda anlaştıAB ve İngiltere Brexit sonrası ilişkiler konusunda anlaştı
İklim Değişikliği Dünyanın Her Köşesini Etkileyecekİklim Değişikliği Dünyanın Her Köşesini Etkileyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

İlginizi Çekebilir

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Dev şirket uyardı: Ticaret savaşlarının bedeli ağır olacak

Dev şirket uyardı: Ticaret savaşlarının bedeli ağır olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Papaz tecavüzden 15 yıla mahkum oldu!

Papaz tecavüzden 15 yıla mahkum oldu!

Tarihin en gizemli olay: Demir Maskeli Adam

Tarihin en gizemli olay: Demir Maskeli Adam

10 yaşında kardeşini öldüren çocuk kelepçe ile mahkemeye çıkarıldı

10 yaşında kardeşini öldüren çocuk kelepçe ile mahkemeye çıkarıldı

Suudi Bakan'dan Türkiye'ye 'Kaşıkçı' çağrısı

Suudi Bakan'dan Türkiye'ye 'Kaşıkçı' çağrısı

Toplu mezarda 230 ceset bulundu!

Toplu mezarda 230 ceset bulundu!

Avrupa'da 'Cebelitarık' çatlağı! İspanya'dan 'Hayır oyu veririz' çıkışı

Avrupa'da 'Cebelitarık' çatlağı! İspanya'dan 'Hayır oyu veririz' çıkışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.