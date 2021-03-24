AKP'nin 7'nci Olağan Kongresi'nden neler bekleniyor?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Aralık 2019'da başlattığı ancak pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süren olağan kongre süreci bugün Ankara'daki büyük kongre ile sona eriyor.

"Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla düzenlenen AKP'nin 7'nci Büyük Olağan Kongresi'nin, pandemi dönemi ve uygulanan tedbirlere rağmen en kalabalık kongre olması bekleniyor. Kongrenin saat 10.00'da başlaması planlanıyor.

Kongrede parti yönetiminde önemli değişikliklerin yapılacağı sinyalleri veriliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin hem seçimlerin yapılacağı hem de Cumhuriyet'in 100'üncü yılına denk gelen 2023 dönemine ilişkin vizyonunu açıklayacak.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda dün gazetecilere yaptığı açıklamada, partinin yetkili organlarının tazeleneceği, yenileneceği ve yepyeni bir dönemin kapısının aralanacağını söyledi.

Kandemir, "İnşallah yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız. Toplumun her kesimini kuşatan, her kimliğinin içerisinde var olduğu, çok güçlü isimlerin olduğu, alanında etkili, yetkili isimlerin olduğu çok güçlü bir liste ile inşallah yarın AK Parti yeniden milletimizin huzuruna çıkmış olacak" dedi.