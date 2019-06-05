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AKP’nin İmamoğlu’na ‘Pontus’ Suçlaması Ne Getirir Ne Götürür?

05.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Trabzon’da yayın yapan Günebakış gazetesinin sahibi Ali Öztürk, Trabzon’a ve Trabzonlulara Pontus yakıştırmasının son yıllarda gündeme getirilmesinin bölge halkında rahatsızlık yarattığını söylüyor

AKP’nin İmamoğlu’na ‘Pontus’ Suçlaması Ne Getirir Ne Götürür?

23 Haziran yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi için geri sayım sürüyor.

Anketlerde AKP adayı Binali Yıldırım’ın önünde gözüken CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na karşı son dönemde iktidar partisinden gelen “Pontus” iddiaları artarak devam ediyor. Pontus, Yunanca Karadeniz anlamına geliyor ancak özellikle 1. Dünya Savaşı sonrası mütareke döneminde ayrılıkçı faaliyetler yürüten Rum çeteleri, “Pontus çeteleri” olarak tanımlandığından Pontus kelimesi Türkçe’de negatif anlam taşıyor.

Bu iddiayı ilk kez dillendiren kişi Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu’ydu. Ancak Salı günü AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, memleketi Giresun’da bu meseleyi yeniden üstelik de tarihi bir tartışma bağlamında gündeme getirdi.

AKP’li Canikli: “Topal Osman Ağa’nın Pontuslara karşı verdiği mücadele ile biz de karşı karşıyayız”

Eski Milli Savunma Bakanı Canikli, “Topal Osman Ağa’nın Kurtuluş Savaşı döneminde Pontuslulara karşı, bu bölgeyi Pontuslulaştırmak isteyenlere karşı verdiği mücadelenin bir benzeri şu anda yine biz torunları tarafından bu mücadelenin verilmesiyle karşı karşıyayız. Daha doğrusu böyle bir yükle, böyle bir sorumlulukla karşı karşıyayız. O zaman Topal Osman Ağa hangi amaçla kime karşı bu mücadeleyi vermişse şimdi de aynı hain projeyi hayata geçirmek isteyenlere karşı o projeyi inşallah biz akamete uğratmak için Giresunlular olarak bu çalışmayı sürdüreceğiz. Artık onların özel yetiştirilmiş, bu amaç için koçbaşı olarak kullanılmak üzere yetiştirilmiş özel bir proje olduğu bugün ayan beyan ortada” dedi.

İmamoğlu’na “proje” suçlamasında bulunan Canikli’nin Giresun’daki konuşmasında atıfta bulunduğu Topal Osman Ağa da Milli Mücadele Dönemi’nin tartışılan figürlerinden.

Düzenli ordu kurulmadan önce Kuvayı Milliye saflarında Karadeniz’deki Pontus (Rum) çetecilerle savaşan Topal Osman, emrindeki Giresunlu gönüllüler birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün muhafız bölüğünü kurduktan sonra 1923 yılında Birinci Meclis’te Atatürk aleyhinde konuşma yapan Trabzon milletvekili Ali Şükrü’yü öldürdüğü için infaz edilmiş bir isim.

İstiklal madalyalı dedesinin mezarını ziyaret eden İmamoğlu: “Neymiş Pontusmuşum, benim ailemi burada herkes tanır”

AKP’den gelen Pontus suçlamalarına muhatap olan Ekrem İmamoğlu ise bayramın birinci günü seçim kampanyası kapsamında Trabzon’a gitti.

İmamoğlu, Trabzon’daki ilk gününde Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği başarı nedeniyle İstiklal madalyası almış dedesinin mezarını ziyaret etti. Trabzon Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce Trabzonlu’ya hitap eden CHP adayı, AKP’den gelen eleştirilere polemiğe girmeden yanıt verdi.

İmamoğlu, “Neymiş? Ekrem, Yunanmış. Ben bunlara sizin yerinde olsam gülerdim. Neymiş? Teröristmiş, Pontusmuş. Bunları söyleyenlere Allah akıl verisin. Bunların da sizin dualarınıza ihtiyacı var. Benim ailemi burada herkes tanır. "Bir şey bulamıyorlar Ekrem'in inancıyla, etnik kökeniyle uğraşıyorlar; ya kardeşim benim ailemi bu şehirde yaşayan herkes bilir, etnik köken üzerinden insana hakaret edilmez.”

Doğu Karadenizlilerin kararı İstanbul seçim sonucunda etkili olacak

TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin en kozmopolit kenti olan İstanbul’un en fazla göç aldığı il Sivas. İstanbul’da 681 bin Sivaslı yaşarken, 455 bin Ordulu, 433 bin Giresunlu 411 bin Trabzonlu İstanbul’da ikamet ediyor. Toplam sayısı 2,5 milyona yaklaşan Doğu Karadenizliler, demografik yapıda önemli bir ağırlık taşıyor.

Zaten belki de bu nedenle Ekrem İmamoğlu, Trabzon’daki konuşmasında“23 Haziran'da İstanbul'da seçim var. İstanbul'dan buraya gelen hemşehrilerim geri dönmeli. İki, buradaki hemşehrilerim İstanbul'daki akrabalarını aramalı, konuşmalı. Bu sürecin partiler üstü bir süreç olduğunu anlatmalısınız. Hep birlikte başaracağız.”

Ali Öztürk: “Pontus söylemi, bunu dillendirenlerin aleyhine sandığa yansıyabilir”

Trabzon’da yayın yapan Günebakış gazetesinin sahibi Ali Öztürk, Trabzon’a ve Trabzonlulara Pontus yakıştırmasının son yıllarda gündeme getirilmesinin bölge halkında rahatsızlık yarattığını söylüyor.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Öztürk, “Bu söylem Veli Küçük’ün Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı zamanından beri Trabzon’un gündemine ısıtılıp ısıtılıp getiriliyor. Venizelos gemisinin Trabzon’a gelişi, Sümela’nın ibadete açılması, Bartholomeos’un iki kez gelmesi üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Ama Trabzonlu bunları turizm olarak değerlendiriyor. Trabzon’daki Ayasofya’nın ibadete açılması üzerine Yunan gazeteleri yaygara kopardı. Ama Trabzon halkı bundan rahatsızlık duymaz. Ama bu konuların iç siyasete alet edilmesinden rahatsızlık duyar. Ekrem İmamoğlu üzerinden yeni bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Bunu daha önce bir CHP’li milletvekili de söylemişti. O da tepki görmüştü. Bu da tepki görür. Bu tepki bu sözlerine aleyhine olarak yansıyabilir” dedi.

Sarı: “Pontus söylemi Yıldırım’a kazandırmaz”

Konsensus Araştırma’nın Başkanı Murat Sarı da Pontus tartışmasının devam ettirilmesinin iktidar partisine oy kazandırmayacağı kanaatinde.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Sarı, “İktidar partisinin seçim sonrası yaptığı ‘çaldılar’ kampanyası da yanlıştı. Bu ‘Pontus’ tartışması da doğru değil. Pontus diyerek kimi hedef alıyorlar? Ekrem İmamoğlu’nu ama aslında Trabzonlular hedef alınmış oluyor. Hatta Pontus, Karadeniz demek olduğundan Rize, Giresun ve Ordulular da bundan alınıyor olabilir. Bu sözü ilk kez Esenler Belediye Başkanı dile getirdi. O yerel bir siyasetçi olduğundan seçmen nezdinde etkisi olmayabilirdi. Ama bunu genel başkan yardımcısı düzeyinde söylemeye başlarsanız bu ortak söylem olarak algılanır. Bu da sandıkta hoşunuza gitmeyen bir reaksiyona neden olabilir. Bu Pontus söyleminden Binali Yıldırım’ın kazançlı çıkması mümkün değil” diye konuştu.

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