AKP’nin Keçiören Adayı Altınok: ‘Cazibe Merkezi Olacağız’

Ankara’nın nüfusu bakımından ikinci büyük ilçesi Keçiören’de AKP’nin adayı Turgut Altınok, yerel seçimler yarışındaki siyasi süreçte “kucaklayıcı bir dil ve üslup olmalı” görüşüyle birlikte kazanması durumunda hedefini “en gözde ilçe olmak” olarak açıkladı. Azerbaycan’da hukuk eğitimi aldıktan sonra gençliğinden itibaren yer aldığı ülkücü siyasi çizgi çerçevesinde MHP içerisinde rol alan Altınok, 30 Mart 1994’teki yerel seçimlerde MHP’den Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Ardından MHP’den ayrılarak Fazilet Partisi’ne geçiş yaptı ve bu kez partiden aday olarak yeniden 18 Nisan 1999’da seçildi. Altınok, ardından AKP’nin kuruluşunda yer alarak bu partiye geçti ve 28 Mart 2004’teki seçimde yeniden ilçede başkanlığı kazandı. Ancak 29 Mart 2009’daki yerel seçimler döneminde o zamanki AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le anlaşmazlıkları kamuoyuna yansıyan Altınok, hakkında özel hayatıyla ilgili tartışma yaşanması üzerine AKP’nin Keçiören adaylığından çekildi ve bir dönem siyasetten uzak durdu. Haziran 2013’te ise AKP’den istifa ettiğini açıklayan Altınok, adı sıklıkla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçmesine ve hatta MHP’den aday olacağı söylentilerine karşın 30 Mart 2014’te Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Keçiören adayı olarak yarışa girdi. O seçimde AKP’nin adayı Mustafa Ak’ın yüzde 43 oranındaki oyuna karşılık yüzde 30’luk oy alarak yarışı kaybetti. Son dönemde İyi Parti’den mi aday olacağı gündemdeyken Altınok, yeniden AKP’ye döndü ve şimdi Keçiören adayı.

Altınok, VOA Türkçe’nin de aralarında bulunduğu gazetecilere kampanya sürecini anlattı ve sorularımızı yanıtladı. “Ben Keçiören’in çocuğuyum. Halen de oturduğum yer Keçiören. (Başkanlıktan) Ayrıldıktan sonra evim yine buradaydı. Ertesi gün korumam, şoförüm de yoktu. Ben de ofis açtım. 22 yıldır telefonlarım aynı numara. Bana hakaret eden olmamıştır” diyen Altınok, şimdi de siyasete yeniden zaten yaşadığı yer olan Keçiören’den dönüş yaptığını söyledi. Bu noktada Altınok’un, “Büyükşehir adayı olmanız konuşuluyordu. Neden olmadınız?” yönündeki sorulardan kaçındığı ve AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki’nin başarılı olacağını ifade etti. Siyasette farklı bir matematik olduğunu da söyleyen Altınok, “Özhaseki belediyecilikte marka isim. Ankara tanıyor tabii bizi. Yaptığımız hizmetler var. Ama Özhaseki Kayseri’yi gecekondu kentinden almış bir dünya kenti haline getirmiştir. İnanıyoruz ki başkentimize çok şey kazanacak Özhaseki” görüşünü aktardı. Altınok, ilçe genelinde yüzde 60 oranında kentsel dönüşüm gerekliliği olduğunu işaret ederek, Keçiören’in eskiyen yüzünü yenileyeceklerini ve ilçeyi Ankara’nın gözde ilçesi yapacağını vaat etti. Kendisinden önceki AKP’li belediye başkanını eleştirmekten kaçınmasına rağmen Altınok, “Keçiören’i bıraktığımızda Çankaya’dan ve başka yerlerden insanlar buraya taşınıyordu. Keçiören’i aldığımızda 400 bin nüfusu vardı, bıraktığımızda 880 bindi. Mesela 2004 yılında bir yıl içerisinde bizim dönemimizde 2400 binaya yapım ruhsatı verilmişti. Şimdiki nüfusu ise 909 bin civarında” diyerek ilçeyi “yeniden cazibe merkezi” haline getirmeyi istediğini anlattı. İnsanlara “Bir yerde yaşamak için ne istiyorsunuz?” diye sorulduğunda hangi yanıtlar veriliyorsa o imkanları sunacaklarını da söyleyen Altınok, “İnsanlar için güvenlik, huzur, trafik, ulaşım, sosyal tesisler, yeşil alanlar önemlidir. İnsanlar tarafından yaşam alanı için tercih ettiği nedenleri vardır. Öyle olunca Keçiören’de çok hızlı bir büyüme dönemi yaşayacak. Ankara’nın nefes alacağı projelerimiz var” dedi. Bu projeler kapsamında şimdi mahalle statüsündeki Güzelyurt, Kösrelik, Sarıbeyler ve Çalseki köyleri kent yaşamından kaçmak isteyenler için ziyaret merkezleri haline getireceklerini de anlatan Altınok, “Avrupa’daki köy hayatını göreceğiz ama buralarda tahıl, sebze gibi doğal ürünleri, el sanatlarını ve hayvancılığı da göreceğiz” ifadesini kullandı.

Kentsel dönüşüm projelerinde kapalı otopark zorunluluğu olacağını kaydeden Altınok, genellikle planlarda olsa da otopark şartına uyulmadığını anımsattığımızda ise “Kesinlikle zorunlu olacak eğer ruhsat alıyorsa kapalı otopark mutlaka olacak” diye konuştu. Keçiören’in sıklıkla “en önemli sorunu” olarak vurgulanan ulaşım ve dolayısıyla trafik meselesini de sorduğumuz Altınok, bu noktada AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı Mehmet Özhaseki’nin havalimanı istikametine yapılmasını vadettiği metro hattı projesini anımsattı ve böylece Ovacık gibi noktalara Keçiören’den metro ulaşımı sağlanabileceğini söyledi. Ayrıca Cumhuriyet Kulesi’ni “muhteşem bir eser” olarak tanımlayan Altınok, “Bu eseri tamamlayacağız. 1,5 yıl içerisinde açılışını yapacağız. Üzerine 46 metre daha inşa edilecek ve 186 metre olacak. Mesela Atakule, 116 metredir. Ancak Atakule’nin bulunduğu rakım yüksek ama bizim kulemiz daha yüksek olacak” dedi. “Keçiören’de ittifak tuttu, yüzde 70’in üstü oyumuz” Bu arada genel siyaset üzerine soruları yanıtlarken de dikkatli bir dil kullanmayı tercih ettiği gözlemlenen Altınok, AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı konusunda “Keçiören’de ittifak tuttu, anketlerde öyle gözüküyor. Oyumuz yüzde 70’in üstü görünüyor. Büyükşehirde de AKP ve MHP seçmeni, Özhaseki’ye veriyor. Keçiören’de ise ayrıca sosyal demokrat olmasına rağmen Turgut Altınok’a oy vereceğiz diyenler de var. Biz halkın arasında, sokakta belediye başkanlığı yaptığımız biliniyor. Mesela 1994’te göreve geldiğimizde devrimci belediye başkanı idik” diye konuştu.