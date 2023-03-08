Akraba aileler arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Mardin'deki olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kırsal Araköy Mahallesinde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen husumetli aileler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda A.K. (33), T.K. (60), A.K. (22) ve Hadi Kaplan (35), vücutlarına isabet eden kurşunlarla, Ç.K. (46) ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hadi Kaplan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastane önünde ve mahallede geniş güvenlik önlemi alındı. (DHA)



