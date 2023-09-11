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Akraba aileler arasında sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

11.09.2023 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde akraba iki aile arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti. Kurşunların hedefi olan bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından elinde tabanca ile kaçmaya çalışan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Akraba aileler arasında sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesi Yeşilyurt Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Rodi Güngör, vücuduna isabet eden tabancanın kurşunuyla ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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ELİNDEKİ SİLAHLA YAKALANDI

Elinde tabanca ile kaçmaya çalışan S.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Rodi Güngör ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

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Rodi Güngör'ün cenazesi otopsi için morga götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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