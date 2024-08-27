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  4. Akraba arasında kan döküldü: 1 ölü, 3 yaralı

Akraba arasında kan döküldü: 1 ölü, 3 yaralı

27.08.2024 11:49
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Antalya’da iki akraba arasında çıkan kavgada kan çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 1 kişi hayatını yitirken, 3 kişi de yaralandı.

Akraba arasında kan döküldü: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi Araplar mevkisinde, Husumeti bulunan iki akraba arasında kavga çıktı. Kavgada, N.Ç., babası R.Ç. ve amcası H.Ç. yanlarında getirdiği silahla, Ferit Ç. (50) ile birlikte kardeşi E.Ç., yeğeni B.Ç. ve kuzen A.Ç.’yi yaraladı.

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Olay sonrası ihbar üzerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Yapılan incelemede Ferit Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ferit Ç.'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olaya karışan şüphelilerin teslim oldukları bildirildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya akraba
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