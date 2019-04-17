HABER

Akraba cinayeti sanığına 18 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 16:28 | Son Güncelleme

Antalya'da, akrabasını av tüfeğiyle öldüren sanığa, 18 yıl hapis cezası verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, aralarında husumet bulunan akrabasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Çetiner ve avukatı ile öldürülen Oğuzhan Yılmaz'ın yakınları ve avukatları katıldı.
Duruşmada son sözü sorulan sanık Çetiner, olayı bilinçli olarak yapmadığını ileri sürerek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çetiner'in "kasten öldürme" suçunu tahrik altında gerçekleştirdiğine karar vererek, 18 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 10 Ekim 2017'de, Oğuzhan Yılmaz (24) ile Abdullah Çetiner (36), aralarındaki husumet nedeniyle tartışmaya başlamış, Çetiner de otomobilden aldığı av tüfeğiyle Yılmaz'a ateş etmişti. Yaralanan Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
BUDO, Büyükçekmece seferlerine son veriyorBUDO, Büyükçekmece seferlerine son veriyor
Engelliler için hazırlanan dev proje Sivas'ta başlatıldıEngelliler için hazırlanan dev proje Sivas'ta başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanya cinayet Gazipaşa mahkeme

En Çok Okunan Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den Maltepe için yeni adım: Yargıya taşındı

AK Parti'den Maltepe için yeni adım: Yargıya taşındı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatsa'nın eşsiz güzelliği: Gaga Gölü

Türkiye'nin eşsiz güzelliği! Bakın nerede

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Ters kelepçeyle gözaltına alınan esnafa emniyet müdüründen ziyaret

Ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı! Emniyet müdüründen ziyaret

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti: Uçansu Şelalesi

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.