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Akraba eş anlamlısı nedir? Akrabanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

04.08.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cümledeki uyuma ve zamana bağlı değişime göre kelimelerin eş anlamlılarını kullanmak gerekebilir. Akraba kelimesi de farklı eş anlamlıları bulunan, zaman zaman yerini eş anlamlılarına devreden kelimelerden bir tanesidir. Akraba kelimesinin eş anlamlısı nedir? Akraba eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Günlük yaşamda, anne - baba – kardeş gibi birinci dereceden başlayarak en uzak kan bağı olan yakınların genel adı olarak akraba kelimesi kullanılır.

Akraba eş anlamlısı

Dil gelişen ve değişen bir yapıya sahiptir ve onu kullananlar ile yaşar. Bu bakımdan akraba kelimesi daha çok genç kuşak tarafından kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Ancak akraba kelimesi ile aynı anlama gelen başka kelimeler de vardır. Aynı anlamı taşıyan ancak yazılışları farklı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir.

Akrabanın eş anlamlısı

Yazılışı farklı şekilde ancak akrabanın eş anlamlısı olan kelime hısımlardır. Hısım kelimesi de akraba kelimesi gibi “yakınlar”ı ifade eder.

Akraba kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Akraba kelimesi Türkçeye Arapçadan gelen birçok sözcükten biridir. Nişanyan sözlüğe göre Arapça krb köküne dayanan akraba kelimesi Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğüne göre birbirine kan bağıyla bağlı olan kişileri tanımlamak için kullanılır. Anne – baba – kardeş – kız / oğlan – amca – dayı – büyükanne – büyükbaba gibi kan bağı ile yakınlık bulunan kişiler akrabadır.

Akraba kelimesinin eş anlamı

Evlilik bağı ile de aileye katılan üyeler akrabalık ilişkisine dahil edilmiş olurlar. Genç kuşak bu ilişkileri tanımlarken akraba terimini kullanmayı tercih etmekte ancak yaşça daha büyüklerin bildiği ve kullandığı bir başka terim de vardır. Yaşça büyüklerin kan bağı ile yakınlık kurduklarını ifade ettikleri iin kullandıkları kelime hısımlar kelimesidir. Hısımlar kelimesini tekil bir kişiyi gösterebilmek için türkçede çoğul eki olan “-lar” ekini atarak sadece “hısım” şeklinde de görebiliriz. Aynı anlama sahip bu iki kelimenin kimi zaman aynı cümle içinde “hısım – akraba” şeklinde aynı anda kullanıldığını görebiliriz. Cümlenin içeriğine göre birbiri yerine kullanılabilecek bu kelimeler aynı anlamı taşıdığı için yan yana kullanım gerektirmezler. Aynı anlama gelen kelimeleri bir arada kullanmak kimi zaman anlatım bozukluğuna yol açabilir. Eş anlamlı kelimeleri kullanırken anlatım bozukluğunun varlığına dikkat etmek gerekir.

Akrabanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Bu bayram tüm eş dost hısım bir araya geldiler.
  • Hısımlarını ziyaret etmek için memleketine yola çıktı.
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