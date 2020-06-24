Akraba Evliliğinin Olası Riskleri Nelerdir?

Anne soyundan ya da baba soyundan kan bağı bulunan, yani aynı atadan veya aynı soydan olan kişilerin evlenmesine akraba evliliği denir. Akraba evliliğinde eşler, akraba olmayan çiftlere göre daha çok ortak kan bağı (geni) taşıdığından bu durum özellikle akraba evliliğinden doğan çocukları için oldukça sakıncalı bir durumdur. Ülkemizde yapılan evliliklerin yaklaşık %20'si akraba evliliğidir. Akrabalık derecesi anneden de gelebilir babadan da gelebilir. Birinin akrabalık derecesi daha önemli demek doğru olmaz. İkisinin de önemi aynı seviyededir. Akraba evliliklerinin derecesi iki çeşittir. Bunlar;

Anne veya babalardan biri kardeş olacak şekilde çiftlerin yaptığı evliliklerdir. Bu evliliklere 1. dereceden olan akraba evliliği ya da kuzen evlilikleri denir.

Bir diğeri de büyükbaba ve büyükannelerden birisi kardeş olan çiftlerin evlenmesidir. Bu tür yapılan evliliklere 2. derece akraba evlilikleri ya da torun evlilikleri denir.

Hangisi olursa olsun her türlü akraba evliliğinde genetik hastalıkların görülme olasılığı çok fazla olabileceğinden çok tehlikelidir. Bu evlilikler yapılacaksa da, akraba evliliğinin zararları noktasında bilgi sahibi olunmalıdır.

Akraba Evliliğinin Sakıncaları Nelerdir?

1. Ölü doğum ya da düşük yapma ihtimali

Akraba evlilikleri yalnızca doğacak çocukta etkisini göstermez. Hamile olan bir kişi hamileliği boyunca sık sık kanamalar geçirebilir. Ayrıca annenin düşük yapma ihtimali oldukça yüksektir. Bunlar dışında önemli olan bir durum ise bebeğin ölü doğmasıdır. Bu gibi durumlar anne ve babaya psikolojik olarak büyük çöküntüler, üzüntüler yaşatır.