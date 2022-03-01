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Akraba evlilikleri nedeniyle Türkiye’de 5-10 kat fazla görülüyor

01.03.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de akraba evliliği yapılma oranı hala çok yüksek. Akraba evliliklerinden doğan çocukların genetik hastalıklara sahip olma ihtimalleri artıyor. Türkiye’de yapılan yüksek oranlı akraba evlilikleri nedeniyle nadir hastalıkların görülme oranı diğer ülkelere göre 5-10 kat daha fazla. Nadir hastalıklardan olan immün sistem yetmezliğine sahip insanlar Covid-19’u çok daha ağır geçiriyorlar.

Akraba evlilikleri nedeniyle Türkiye’de 5-10 kat fazla görülüyor

Nadir hastalıklar arasında yer alan İmmün sistem yetmezliği diğer ülkelere oranla Türkiye’de çok daha fazla görülüyor. İmmün sistem veya bağışıklık sistemi, hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve kanser hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu zararlı maddelerden koruyan bir sistem. İmmün sistem yetmezliği yaşayan hastalar Covid-19’u çok daha ağır geçiriyorlar. İmmün sistemi yetmezliği erken teşhis edilirse tedavi edilebiliyor. Erken teşhis etmek için görülen bulgulara karşı bilinçli olunması gerekiyor.

TEKRARLAYAN ENFEKSİYONLARA AĞIR SEYREDEN ALERJİLERE DİKKAT

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. Sevgi Keleş, 2022 yılı dünya nadir hastalıklar günü dolayısıyla şu açıklamayı yaptı: “Primer immün yetmezliklerinde ilk bulgu genelde tekrarlayan enfeksiyonlar olsa da hastalar bazen ağır alerjik bulgular veya kan hücrelerinde düşüklüklerle de alerji kliniklerine veya hematoloji kliniklerine başvurabilir. Bu sebeple normalden daha ağır seyreden bir alerji, geçmeyen ve tedaviye cevap vermeyen ishaller veya kan hücrelerinde ciddi düşüklükler varsa bu kişilerin de bağışıklık eksikliği açısından değerlendirilmesi gerekir”

PİY HASTALIĞI AKRABA EVLİLİĞİ SEBEBİYLE TÜRKİYE’DE NADİR DEĞİL

Ülkemizde primer immün yetmezliklerin sayısının tam olarak bilinmediğini ileten Prof. Dr. Sevgi Keleş, “Türkiye’de akraba evliliği sonucu ortaya çıkan formlarının diğer ülkelere kıyasla 5 ile 10 kat daha sık görüldüğü tahmin ediliyor. Buna bir örnek verecek olursak primer immün yetmezliğin en ağır formu olan ağır kombine immün yetmezliğin ülkemizdeki sıklığı üç farklı merkezde yapılan çalışmalarda on binde bir (1/10000) olarak bulunmuştur. Bu hastalığın Amerika’da görülme sıklığı ise (65 binde birle 80 binde bir arasındadır) 1/65.000-80.000 olarak bildirilmektedir. Bu durum ülkemizde PİY’lerin nadir olmadığını göstermektedir” dedi.

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HASTALIKLARA KARŞI FARKINDALIK AZ

Günümüzde primer immün yetmezliğe neden olan 450’den fazla genetik bozukluk tanımlanmıştır. Bu sayının yakın gelecekte 3000’i bulacağı düşünülmektedir. Rakamlardan anlaşılacağı gibi bu hastalıklar aslında nadir değil, sadece farkındalığının az olduğu hastalıklardır. Özellikle bazı genetik bozukluklar sadece belirli mikroorganizmalarla enfeksiyonlara yatkınlığa neden olabilmektedir. Covid19 pandemi sürecinde 9 genetik bozukluğun COVID19 enfeksiyonunu ağır geçirmeye neden olduğu saptanmıştır.

Bağışıklık Yetmezliği Hastaları COVİD 19’u Daha Ağır Geçiriyor!

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Rockefeller tarafından yürütülen ve Türkiye’den de bazı merkezlerin dahil olduğu çalışmaya da değinen Prof. Dr. Sevgi Keleş,“Bu genetik bozukluk saptanan bireylerin aslında daha önceden bilinen hastalığı bulunmayan bireyler olduğu ve sadece COVID19 enfeksiyonunu ağır geçirdikleri gözlemlenmiştir. Bu durum primer immün yetmezliğinin bilinmeyeni çok olan bir denklem olduğuna; tanı almamış pek çok vakanın bulunduğuna ve nadir olmadığına bir işarettir. Bu hastalar özellikle Covid-19 pandemisi sürecinde önerilen maske ve mesafe kuraları konusunda çok titiz davranmalıdırlar. Bunun dışında takip ve tedavilerini düzenli bir şekilde yapmaları, Covid-19 aşısı veya aşı tekrarı önerildiğinde hangi aşıyı yaptıracaklarını hekimlerine sorarak karar vermeleri büyük önem taşımaktadır. Covid-19 enfeksiyonunun bazı primer immün yetmezliklerde ağır seyredebileceği unutulmamalı, bu hastaların tedavileri, hekimlerinin önerisi doğrultusunda planlanmalıdır.”dedi.

BU BULGULARA DİKKAT!

Hem ailelerin hem de hekimlerin bu konudaki farkındalığını artırmak için 15 yaşındaki oğullarını bağışıklık eksikliği nedeniyle kaybeden Fred ve Vicki Modell tarafından Amerika’da kurulan ve dünya üzerinde pek çok tanı ve araştırma merkezi bulunan Jeffrey Modell Vakfı tarafından PİY açısından uyarıcı 10 bulgu belirlenmiştir. Bu uyarıcı bulgularda erişkinde ve çocukta enfeksiyonun sıklıkları açısından bazı farklılıklar vardır. PİY için erişkin ve çocukta uyarıcı olan bulgular onar madde halinde belirlenmiştir. Bu bulgulardan en az ikisi olan hastalar mutlaka immünoloji kliniklerine başvurmalı ve bağışıklık eksikliği açısından taranmalıdır.

ÇOCUKLARDA BAĞIŞIKLIK EKSİKLİĞİNİN 10 UYARICI BULGUSU

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  • Yılda 4 veya daha fazla orta kulak enfeksiyonu
  • Yılda 2 veya daha fazla orta kulak enfeksiyonu
  • Yılda 2 veya daha fazla sinüzit
  • Normalde zararsız bakterilerle enfeksiyon
  • Yılda 1 veya daha fazla zatürre
  • Kilo kaybı ile birlikte kronik ishal
  • Tekrarlayan cilt veya organ apseleri
  • Uzun süreli ağızda pamukçuk veya ciltte mantar enfeksiyonu
  • Enfeksiyonu iyileştirmek için damardan antibiyotik kullanılması
  • Tekrarlayan viral enfeksiyon (uçuk – siğil)
  • Aile bağışıklık eksikliği olan bireylerin olması

ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLIK EKSİKLİĞİNİN 10 UYARICI BULGUSU

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  • Yılda 2 veya daha fazla sinüzit
  • 2 ay veya daha süreli antibiyotik kullanımı
  • Yılda 2 veya daha fazla zatürre
  • Büyüme ve gelişme geriliği
  • Tekrarlayan cilt veya organ apseleri
  • Uzun süreli ağızda pamukçuk veya ciltte mantar enfeksiyonu
  • Enfeksiyonu iyileştirmek için damardan antibiyotik kullanılması
  • 2 veya daha fazla derin yerleşimli doku enfeksiyonu
  • Aile bağışıklık eksikliği olan bireylerin olması

TEDAVİ HASTALIĞIN TİPİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Bu hastalıkların tedavisinin hastalığın tipine göre değiştiğini belirten Prof. Dr. Sevgi Keleş “Bazı tiplerinde koruyucu antibiyotik yeterli olurken ağır formlarında bağışıklık serumu diye bilinen immünglobülin replasman tedavisi; bazı tiplerinde ise halk arasında ilik nakli diye bilinen kök hücre nakli yapılması gerekmektedir” dedi. Prof. Dr. Sevgi Keleş “Hangi hastada hangi tedavinin verileceğine hastanın şikâyetleri, laboratuvar ve genetik testlerin sonucuna göre karar verilmektedir. Özellikle ağır formlarında erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır. Bu hastalar erken tanı konulup uygun tedavi edildiklerinde ise tamamen sağlıklı bir hale gelmektedir” şeklinde konuştu.

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