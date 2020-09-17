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Akraba kavgasında kadın bıçakla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 19:17 | Son Güncelleme

Aksaray’da akrabalar arasında çıkan kavgada bir kadın bıçakla yaralandı.Olay, Laleli Mahallesi Kurtuluş Caddesinde meydana geldi.

Aksaray’da akrabalar arasında çıkan kavgada bir kadın bıçakla yaralandı.
Olay, Laleli Mahallesi Kurtuluş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki akraba arasında eski bir kız kaçırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce 2 akraba grubu birbirine girdi. Kavgada Ömer E. (33) eline geçirdiği bıçakla Gülşen S.’yi (35) bacağından bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından bıçaklanarak yaralanan Gülşen S. ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken yapılan tedavisinde durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Ömer E. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalıma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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