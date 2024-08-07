Akraba kavgasında korkunç son! Göğsüne taşla vura vura kalbini patlattılar

Duyanların tüylerini ürperten olay Malatya'da meydana geldi. Darende ilçesine bağlı Nurkuyusu Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında husumet bulunan akraba iki aile üyeleri arasında silahlı taşlı kavga çıktı.
Y.B., A.B., M.M.B. ile Ö.B., O.B., İ.B., E.B., H.B., M.B. arasında çıkan kavgada, Y.B. ile Murat B. darp edilerek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, göğsüne taşla vurularak darp edilen Murat B.'nin kalbinin patladığı belirlendi.
Murat B. kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti.
8 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
(İHA)