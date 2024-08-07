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  4. Akraba kavgasında korkunç son! Göğsüne taşla vura vura kalbini patlattılar

Akraba kavgasında korkunç son! Göğsüne taşla vura vura kalbini patlattılar

07.08.2024 11:03
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Malatya'nın Darende ilçesinde iki akraba aile arasında çıkan silahlı taşlı kavga korkunç bir sonla bitti. Çıkan kavgada göğsüne taşla vurularak darp edilen Murat B.'nin kalbi patladı. Murat B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Akraba kavgasında korkunç son! Göğsüne taşla vura vura kalbini patlattılar

Duyanların tüylerini ürperten olay Malatya'da meydana geldi. Darende ilçesine bağlı Nurkuyusu Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında husumet bulunan akraba iki aile üyeleri arasında silahlı taşlı kavga çıktı.

Y.B., A.B., M.M.B. ile Ö.B., O.B., İ.B., E.B., H.B., M.B. arasında çıkan kavgada, Y.B. ile Murat B. darp edilerek yaralandı.

ALDIĞI TAŞ DARBELERİYLE KALBİ PATLADI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, göğsüne taşla vurularak darp edilen Murat B.'nin kalbinin patladığı belirlendi.

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Murat B. kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

8 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kavga
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