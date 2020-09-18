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  4. Akraba kavgasında ölen adamın cenazesi ailesine teslim edildi

Akraba kavgasında ölen adamın cenazesi ailesine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 12:11 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak ölen kişinin cenazesi, yakınları tarafından alındı.Olay, Aydıncık Mahallesi’nde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak ölen kişinin cenazesi, yakınları tarafından alındı.
Olay, Aydıncık Mahallesi’nde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Çiviler ve aralarında husumet olduğu iddia edilen amcası H.Ç. ile amcasının oğulları S.Ç. ve M.Ç. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekle vurulan Recep Çiviler ağır yaralandı. Olayı gören mahalle sakinleri jandarmayı ve 112 Acil Servis ekibini aradı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çiviler, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından H.Ç. ile oğulları S.Ç. ve M.Ç. olay yerinden kaçtı. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, H.Ç. ve M.Ç.’yi olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Kaçan diğer şahsi yakalamak için çalışmaları derinleştiren ekipler, S.Ç. yi de yakalayarak gözaltına alıp karakola götürdü.
Hayatını kaybeden Recep Çiviler’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Tıp Kurumuna gönderildi. Özel bir sürücü kursunda sürücü eğitmenliği yaptığı öğrenilen Çiviler’i cenazesini almaya İstanbul’daki yakınları geldi. Aile yakınları, cenazeyi Adli Tıp Kurumu morgundan aldı. Recep Çiviler’in cenazesi toprağa verilmek üzere Gazipaşa’ya götürüldü.

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