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  4. Akraba olan iki aile arasında bıçaklı kavga! Yaralanan 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti

Akraba olan iki aile arasında bıçaklı kavga! Yaralanan 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti

09.08.2021 02:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralan 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.

Akraba olan iki aile arasında bıçaklı kavga! Yaralanan 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti

Çaylı Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Eyüp (28), Kasım (24) ve Hüseyin Sarmış (32) kardeşler bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eyüp Sarmış müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken bazı şüpheliler gözaltına alındı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Hatay
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