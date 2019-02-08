Akraba ziyareti dönüşü motosiklet kazası; sürücü yaralandı, eşi öldü

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Fevzi Yılmaz (57), ağır yaralanırken, arkasında oturan eşi Naime Yılmaz ise yaşamını yitirdi. Çiftin, akraba ziyareti için gittiği Kırahmetler Mahallesi'nden dönüşte kazanın meydana geldiği belirtildi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Kırahmetler Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Fevzi Yılmaz'ın kullandığı 07 UH 735 plakalı motosiklet, Kırahmetler kavşağında, Hayrettin A. yönetimindeki 80 LP 099 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada motosikletli Fevzi Yılmaz ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Naime Yılmaz, yola savrularak, ağır yaralandı. Kazayı görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, çifte ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Fevzi Yılmaz, tedaviye alınırken, Naime Yılmaz ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
AKRABA ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ
Yılmaz çiftinin Göçük Mahallesi'nde oturduğu, akraba ziyareti için gittikleri Kırahmetler Mahallesi'nden dönüşte kazanın meydana geldiği belirtildi. Naime Yılmaz'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Göçük Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
FOTOĞRAFLI
Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanlığı: Son derece endişe verici
'Suudi Arabistan Türkiye'yi engelledi'
Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti
Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum