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Akraba ziyareti dönüşü motosiklet kazası; sürücü yaralandı, eşi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Fevzi Yılmaz (57), ağır yaralanırken, arkasında oturan eşi Naime Yılmaz ise yaşamını yitirdi.

Akraba ziyareti dönüşü motosiklet kazası; sürücü yaralandı, eşi öldü

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Fevzi Yılmaz (57), ağır yaralanırken, arkasında oturan eşi Naime Yılmaz ise yaşamını yitirdi. Çiftin, akraba ziyareti için gittiği Kırahmetler Mahallesi'nden dönüşte kazanın meydana geldiği belirtildi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Kırahmetler Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Fevzi Yılmaz'ın kullandığı 07 UH 735 plakalı motosiklet, Kırahmetler kavşağında, Hayrettin A. yönetimindeki 80 LP 099 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada motosikletli Fevzi Yılmaz ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Naime Yılmaz, yola savrularak, ağır yaralandı. Kazayı görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, çifte ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Fevzi Yılmaz, tedaviye alınırken, Naime Yılmaz ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
AKRABA ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ
Yılmaz çiftinin Göçük Mahallesi'nde oturduğu, akraba ziyareti için gittikleri Kırahmetler Mahallesi'nden dönüşte kazanın meydana geldiği belirtildi. Naime Yılmaz'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Göçük Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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