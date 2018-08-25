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AKRABA ZİYARETİNDE KAZA 2 ÖLÜ, 5 YARALI

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 10:47 | Son Güncelleme

(Haber- Kamera Mehmet IŞIK KONYA DHA)NİĞDE'den Konya'nın Akşehir ilçesindeki akrabalarına ziyarete gelen ailenin içinde bulunduğu minibüs, kontrolden çıkıp takla atması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

(Haber- Kamera Mehmet IŞIK KONYA DHA)NİĞDE'den Konya'nın Akşehir ilçesindeki akrabalarına ziyarete gelen ailenin içinde bulunduğu minibüs, kontrolden çıkıp takla atması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 03.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Yarma Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Niğde'den Akşehir'e akrabalarını ziyarete gelen Abdullah Deniz (48) yönetimindeki 16 ABS 108 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp refüje çarptı. Karşı şeride geçen minibüs, takla attıktan sonra dura bildi. Kazada sürücü Abdullah Deniz, Emin Dudu Deniz, Saadet Deniz, Merve Nur Deniz yaralandı, Özden Saban (72) ve eşi Hasan Saban (93) da hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Saban çiftinin cesedi de otopsi için Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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