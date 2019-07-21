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Akrabalar arası silahlı kavga: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 01:19 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Doğanyol ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada, Y.M.’nin ateşlediği iddia eden tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Abdullah Minnetoğlu (28) yaşamını yitirdi.

DOĞANYOL (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Doğanyol ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada, Y.M.’nin ateşlediği iddia eden tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Abdullah Minnetoğlu (28) yaşamını yitirdi. Y.M. ise olaydan sonra kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan ve aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen Y.M. ile Abdullah Minnetoğlu karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Y.M., yanında bulunan tabancayla Abdullah Minnetoğlu'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet ettiği Abdullah Minnetoğlu kanlar içinde yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abdullah Minnetoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Akrabasının ölümüne yol açan Y.M. ise olay yerinden kaçtı. Abdullah Minnetoğlu'nun cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olay sonrası inceleme yapan jandarma ekipleri, boş kovanlara el koyup, Y.M.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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