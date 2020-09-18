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Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 10:36 | Son Güncelleme

Gazipaşa’da akraba iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.Olay, Aydıncık Mahallesi’nde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Gazipaşa’da akraba iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Aydıncık Mahallesi’nde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Çiviler ve aralarında husumet olduğu iddia edilen amcası H.Ç. ile amcasının oğulları S.Ç. ve M.Ç. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekle vurulan Recep Çiviler ağır yaralandı. Olayı gören mahalle sakinleri jandarmayı ve 112 Acil Servis ekibini aradı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çiviler, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından H.Ç. ile oğulları S.Ç. ve M.Ç. olay yerinden kaçtı. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, H.Ç. ve M.Ç.’yi olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Kaçan diğer şahsi yakalamak için çalışmaları derinleştiren ekipler, S.Ç.’yi de yakalayarak gözaltına alıp karakola götürdü.
Olayda hayatını kaybeden Recep Çiviler’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Tıp Kurumuna gönderildi. Çiviler’in özel bir sürücü kursunda sürücü eğitmenliği yaptığı öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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