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Akrabalar arasında 'hayvan otlatma' anlaşmazlığı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 23:57 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde, Kazım T.

Akrabalar arasında 'hayvan otlatma' anlaşmazlığı: 2 ölü, 1 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde, Kazım T. (51), hayvan otlatma anlaşmazlığı yaşadığı akrabaları Asiye Tatlısoy (53) ve oğlu Serhat Tatlısoy'u (30) tabancayla vurarak öldürdü, Asiye Tatlısoy'u ise ağır yaraladı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Yalpazarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu akrabası Asiye Tatlısoy'un evine giden Kazım T., aynı konu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran Kazım T., Asiye Tatlısoy, oğlu Serhat Tatlısoy ve Asiye Tatlısoy'a kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği üç kişi kanlar içinde yığılırken, Kazım T. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyup eve gelen komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne Asiye Tatlısoy ile oğlu Serhat Tatlısoy'un hayatını kaybettiği belirledi. Ağır yaralanan Asiye Tatlısoy ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Asiye Tatlısoy'un durumunun ağır olduğu belirtildi.
Jandarma, olaydan sonra kaçan Kazım T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Akrabalar arasında 'hayvan otlatma' anlaşmazlığı: 2 ölü, 1 yaralı

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