Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gürakar Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen iki aile fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede iki ailenin yakınlarının katılmasıyla büyüyen tartışma bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbarla gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede önlem alan jandarma, kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)

