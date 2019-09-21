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Akrabalar düğünde birbirlerine girdi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 21:03 | Son Güncelleme

Samsun’da düğün eğlencesi sırasında akrabalar arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi, 1 kişi otomobil çarpması sonucu, 1 kişi de darp sonucu yaralandı.Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde 18.00 sıralarında meydana geldi.

Akrabalar düğünde birbirlerine girdi: 4 yaralı

Samsun’da düğün eğlencesi sırasında akrabalar arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi, 1 kişi otomobil çarpması sonucu, 1 kişi de darp sonucu yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki düğün eğlencesi sırasında daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucunda, A.S. (20), L.S. (53) pompalı tüfekle ateş açılması sonucu etrafa saçılan saçmalarla, H.A. otomobil çarpması sonucu ve S.Ö. darp sonucu yaralandı. Yaralamayı gerçekleştiren E.Y., M.Y. ve H.Y. ise olay yerinden otomobil ile kaçarak uzaklaştı. Şüpheliler kaçtığı sırada ise kendilerine engel olmaya çalışan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus ekiplerinin üzerine otomobillerini sürerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralılarından A.S. ve S.Ö. Gazi Devlet Hastanesine, L.S. ve H.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheliler kısa sürede Yunus ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ise yine Yunus ekiplerince ev içerisinde ele geçirildi.

“Aramızda husumet vardı”
Olay anını anlatan M.S., “Bu şahıslar düğün yapıyordu. Bizi de çağırdılar düğüne. Eğlence sırasında 4 kişi tuvalete girdi. Sonra bizi dışarı çağırdılar. Sonra ortaya pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Benim oğlum göğsünden vuruldu. Ne olduğunu anlayamadık. Önceden husumet vardı aramızda. Yaralılar oğlum, kardeşim, yeğenim ve yengem oluyor. Bize ateş eden eniştem ve yeğenlerim” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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