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Akrabaları tarafından kaynar suyla yakıldığını iddia etti

18.02.2021 09:15 | Son Güncelleme:
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Iğdır’da iddiaya göre bir kişi, akrabaları tarafından kaynar suyla yakıldı.

Iğdır’da iddiaya göre bir kişi, akrabaları tarafından kaynar suyla yakıldı. Konuyla ilgili gözaltına alınan iki kişi serbest bırakılırken, vücudunda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan şahıs ise Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Alınan bilgilere göre olay, iki hafta önce Iğdır merkeze bağlı Kasımcan köyünde meydana geldi. İddiaya göre Bülent Kılıç, ahırda hayvanlarıyla ilgilendiği esnada akrabası C.K. kendisini arayarak görüşmek istedi. Eve gelen C.K. ve Bülent Kılıç arasında tartışma çıktı. Bağrışma sesine gelen Kılıç’ın eşi ve çocukları C.K.’yi zorlukla sakinleştirdi. Olaydan bir saat sonra kayınpederi Ö.Y. tarafından Bülent Kılıç eve çağrıldı. Eşi ve çocuklarıyla kayınpederinin evine giden Bülent Kılıç, iddiaya göre evde konuştukları sırada C.K. ve Ö.Y. tarafından soba üzerindeki kaynar su başından aşağıya dökülerek yakıldı. Eşi ve çocuklarının yanında kaynar suyla yakılan Kılıç, Iğdır Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Yanık Ünitesi bölümünde tedavi altına alınan Kılıç’ın vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3. derece yanıklar oluştu.

“İftiraya kurban gittim ölüm kurtuluştu benim için”
Yaşadıklarını anlatan 45 yaşındaki Bülent Kılıç, “Evimde hayvanlara bakıyordum. Eve geldikten 20 dakika sonra C.K. bana telefon açtı, geliyorum görüşelim dedi. Hiçbir şey anlamadan boğazıma bıçağı dayadı. Eşim ve çocuklarım geldi, bizi ayırdılar. 1 saat sonra Ö.Y. beni görüşmek için evine çağırdı gittim. Eşim ve çocuklarım da benimle geldiler. Konuşurken bir anda C.K. boğazıma sarıldı, Ö.Y. de sobanın üzerindeki kaynar su dolu güğümü kafamdan aşağıya döktü. Bana aile arasında bir konuda iftira attılar. Güya ben C.K.’nın eşinin numarasını istemişim. Benim ona mesaj atarak rahatsız ettiğimi söylediler. Ben onu yapmışsam bu yapılan bana az bile. Köydeki herkese sorabilirler. Başımdan karnıma kadar yandım. Ölsem bundan iyiydi. İftiraya kurban gittim ölüm kurtuluştu benim için” şeklinde konuştu.
Öte yandan, konuyla ilgili gözaltına alınan C.K. ve Ö.Y. verdiği ifadede olay günü Bülent Kılıç’ın yanına gidip görüştükten sonra kayınpederi Ö.Y.’nin evine gittiklerini söyledi. C.K. ifadesinin devamında Bülent Kılıç’a eşine neden mesaj atıp rahatsız ettiğini sorduğunu ve o sırada mutfağa sıcak su götürmek için sobanın üzerinden aldığı güğümü götürdüğü esnada ayağının takılması sonucu güğümün Bülent Kılıç’ın üstüne döküldüğünü belirtti.
Iğdır Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan C.K. ve Ö.Y. serbest bırakıldı.

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