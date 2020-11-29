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Akrabaların arsa kavgası: 2 ölü

29.11.2020 19:49 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde evin önündeki arsa nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kavga, Siverek ilçesine bağlı Başbük kırsal Mahallesinde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde evin önündeki arsa nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kavga, Siverek ilçesine bağlı Başbük kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, akrabalar arasında mahalledeki bir arsa nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya Ali Türk ile Kutbizade Yaygın yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kavga nedeniyle mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgede önlem alan ekipler, kavganın daha da büyümesini önlemeye çalıştı. Hastaneye gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Gerginlik yaşanmaması için hastane önünde çevik kuvvet polisi tarafından önlem alındı.
Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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