Akrabaların kavgasında kan aktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kavga, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde yaşandı. Akraba oldukları belirlenen iki grup arasında silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada silahla yaralanan olmazken; Ahmet T., Emrah T. ile Hasan T. taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olay yerine giden polis ekipleri, çevrede önlem alarak inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

