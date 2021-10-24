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  4. Akrabaların miras kavgası: 2 kardeş öldürüldü

Akrabaların miras kavgası: 2 kardeş öldürüldü

24.10.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde iki aile arasında miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kardeş tabanca ile öldürüldü, 5 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, mahallede giriş ve çıkışı kapattı.

Akrabaların miras kavgası: 2 kardeş öldürüldü

Olay, Tomarza ilçesi İmamkullu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Göktaş ile Gökkaya aileleri miras nedeniyle tartıştı, çıkan kavgada bıçak ve silahlar kullanıldı.

MAHALLE KAPATILDI

Kavgada Bayram Gökkaya (40) ile kardeşi Selim Gökkaya (35) tabanca ile vurularak öldürüldü, Elife Gökkaya da yaralandı. İsmail Göktaş, Emre Göktaş, Soner Göktaş ve Hasan Gökkaya ise bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. İsmail Göktaş, Emre Göktaş, Soner Göktaş ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne, Hasan ve Elife Gökkaya ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede giriş ve çıkışı kapattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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