Akrabalarına gitmesini istemediği eşini bıçaklayarak öldürdü (2)

TUTUKLANDI\nKocaeli'nin \u00c7ay\u0131rova il\u00e7esinde e\u015fi \u00d6zg\u00fc Oturak'\u0131 b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcren Cemal Oturak, emniyetteki i\u015flemlerin ard\u0131ndan sevk edildi\u011fi adliyede \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.Uzayda a\u011flamak m\u00fcmk\u00fcn m\u00fc?1 ayda 200 bin TL\u2019lik vurgun yapan sahte savc\u0131 tutukland\u0131Bal\u0131\u011fa gelen gen\u00e7ler hayatlar\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131
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