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Akrabalarına gitmesini istemediği eşini bıçaklayarak öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 00:27 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşi Özgü Oturak'ı bıçaklayarak öldüren Cemal Oturak, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşi Özgü Oturak'ı bıçaklayarak öldüren Cemal Oturak, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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