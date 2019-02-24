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AKRABALARINA KURŞUN YAĞDIRDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

İzmit'te, Sinan Y.

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

İzmit'te, Sinan Y. isimli bir kişi eğlence kulübünde karşılaştığı ve aralarında husumet olduğu öğrenilen akrabalarına silahlı saldırıda bulundu. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Orhan C., kardeşi Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam burada akrabaları olduğu öğrenilen Sinan Y. ile karşılaştı. Başka bir masada oturan Sinan Y. bir süre sonra aralarında husumet olduğu iddia edilen Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam'ın bulunduğu masaya geldi. 3 kişi ile tartışan Sinan Y., üzerinde bulunan tabancayla masadakilere ateş açtı. Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam kanlar içerisinde yerde kalırken, Sinan Y. ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Başından vurulan Abdullah Sağlam Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, Orhan C. ve Ahmet Sadettin C. ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Abdullah Sağlam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi ise devam ediyor.

KAZA YAPTI, TAKSİYLE KAÇTI

Olay yerinden 77 AAD 560 plakalı otomobil ile kaçan Sinan Y., Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde kaza yaptı. Burada aracını terk eden Sinan Y. bir taksiye binerek kayıplara karıştı. Polis ekipleri Sinan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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