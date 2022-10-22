Akrabalarına kurşun yağdırdı! 'Eşimle aramızı bulmadılar, bu olay meydana geldi'

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çukurhisar Mahallesi'nde oturan E.K., önceki gün Eskişehir- Bursa kara yolunda otomobille önünü kestiği akrabası Y.K. ve E.K. çiftinin aracına rastgele tabancayla ateş edip, kaçtı. Yaralanan çift, çağırılan ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan E.K.'nın otomobili, Çamlıca Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu. E.K., Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. İfadesi alınan Kayadayı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

''ARACI OLMALARINI İSTEDİM, KABUL ETMEYİNCE VURDUM''

E.K. ifadesinde akrabası olan çiften, boşanma aşamasındaki eşiyle yeniden barışması için aracı olmalarını istediğini belirterek, “Eşimi ben çok seviyorum. Akrabam olan çifte de yeniden barışmak için aracı olmalarını istedim. Onlar kabul etmeyince tartıştık ve bu olay meydana geldi” dediği belirtildi.

(DHA)



