HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Akrabalarına kurşun yağdırdı! 'Eşimle aramızı bulmadılar, bu olay meydana geldi'

Akrabalarına kurşun yağdırdı! 'Eşimle aramızı bulmadılar, bu olay meydana geldi'

22.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de önceki gün meydana gelen olayda akrabası Y.K. ile eşi E.K.'yi yaralayan E.K. tutuklandı. Söz konusu kişi ifadesinde çiftten, boşanma aşamasındaki eşiyle yardımcı olmasını istediğini, olumsuz cevap alınca da olayı gerçekleştirdiğini söyledi. E.K., “Eşimi ben çok seviyorum. Akrabam olan çifte de yeniden barışmak için aracı olmalarını istedim. Onlar kabul etmeyince tartıştık ve bu olay meydana geldi” dedi.

Akrabalarına kurşun yağdırdı! 'Eşimle aramızı bulmadılar, bu olay meydana geldi'

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çukurhisar Mahallesi'nde oturan E.K., önceki gün Eskişehir- Bursa kara yolunda otomobille önünü kestiği akrabası Y.K. ve E.K. çiftinin aracına rastgele tabancayla ateş edip, kaçtı. Yaralanan çift, çağırılan ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan E.K.'nın otomobili, Çamlıca Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu. E.K., Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. İfadesi alınan Kayadayı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

e

''ARACI OLMALARINI İSTEDİM, KABUL ETMEYİNCE VURDUM''

E.K. ifadesinde akrabası olan çiften, boşanma aşamasındaki eşiyle yeniden barışması için aracı olmalarını istediğini belirterek, “Eşimi ben çok seviyorum. Akrabam olan çifte de yeniden barışmak için aracı olmalarını istedim. Onlar kabul etmeyince tartıştık ve bu olay meydana geldi” dediği belirtildi.

Gaziantepli ünlü tatlıcı Orhan Sertkaya öldürülmüştü! Katmerci cinayetinde 3 gözaltıGaziantepli ünlü tatlıcı Orhan Sertkaya öldürülmüştü! Katmerci cinayetinde 3 gözaltı

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liseli Yiğit'in arkadaşı: O gün herkes uyuşturucu kullandıLiseli Yiğit'in arkadaşı: O gün herkes uyuşturucu kullandı
AK Partili isimle Halk Ekmek yetkilileri arasında gerginlik!AK Partili isimle Halk Ekmek yetkilileri arasında gerginlik!
Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğrafAzerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

Motorine zam sonrası indirim geldi

Motorine zam sonrası indirim geldi

Herkes bu barışmayı kutluyor! Sosyal medya yıkıldı

Herkes bu barışmayı kutluyor! Sosyal medya yıkıldı

12 taksitle aldı, 13 yıldır para ödüyor! Şoke oldu: Şaka sandım

12 taksitle aldı, 13 yıldır para ödüyor! Şoke oldu: Şaka sandım

"Güçlü bir Bakan'dan duydum" diyerek açıkladı! Akşener...

"Güçlü bir Bakan'dan duydum" diyerek açıkladı! Akşener...

Uyarı geldi: Kuvvetli olacak! Birbirinden çarpıcı görüntüler... "En soğuk gece"

Uyarı geldi: Kuvvetli olacak! Birbirinden çarpıcı görüntüler... "En soğuk gece"

Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözler

Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözler

İlginizi Çekebilir

Seks turizmi: Yaşlı kadınlar akın akın onlar için geliyor!

Seks turizmi: Yaşlı kadınlar akın akın onlar için geliyor!

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.