HABER

Akrabalarını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 10:04 | Son Güncelleme

İstanbul'da akrabası olan 4 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ile olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 4 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, iki oğlu, kardeşi ve eski bacanağının oğlunu öldürdüğü, eski bacanağını da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Şinasi Gürkan ve olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cinayetlerin ardından kaçan ve Şişli'de saklandığı günlük kiralık eve düzenlenen operasyonla yakalanan Gürkan, şüpheliyi taksiyle Şişli'ye getiren şoför, daireyi kiralayan 2 kişi ile şüphelinin kardeşi Olcay Gürkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Gürkan, özel harekat polisleri eşliğinde ve çelik yelekli olarak zırhlı polis aracına bindirildi.

Zanlılar, Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

- Olay

Şinasi Gürkan, iki gün önce Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde birlikte yaşadığı oğulları Gökmen (16) ve Göksel Gürkan'ı (22) tabancayla ateş edip öldürmüştü.

Daha sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki evine giderek kardeşi Mühendis Gürkan'ı (45) öldüren Gürkan, ardından Başakşehir'de araç içinde buluştuğu eski bacanağı Alihan Tiz (55) ve yanındaki oğlu Erdal Tiz'i (33) tabancayla vurmuş, Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, babası ağır yaralanmıştı.

Gözaltına alınan şüpheli Şinasi Gürkan emniyetteki ifadesinde "Ailemle aramda miras davası husumetim var. Cinayetleri bu sebepten işledim." şeklinde itirafta bulunmuştu.

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
Oto yıkama dükkanında kız kardeşler erkeklere taş çıkartıyorOto yıkama dükkanında kız kardeşler erkeklere taş çıkartıyor
Kızıl şahin ve puhu kuşuna yardım eliKızıl şahin ve puhu kuşuna yardım eli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye cinayet Şinasi Gürkan

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına Aşkım Kapışmak'tan ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına Aşkım Kapışmak'tan ilginç yorum!

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her şey saniyeler içinde yaşandı! İşte Eminönü'ndeki korkunç anlar

Her şey saniyeler içinde yaşandı! Eminönü'ndeki korkunç anlar

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Hepsi aynı minibüsten çıktı! Bu manzaraya polis bile şaşırdı

Hepsi aynı minibüsten çıktı! Bu manzaraya polis bile şaşırdı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları: Kısa, uzun, anlamlı ve resimli Dünya Kadınlar Günü mesajları!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

Sahte belgeyle kırmızı reçeteli ilaç satan eczane çalışanı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Iğdır'dan kahreden şehit haberi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Kahreden şehit haberi! Bakanlık duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.