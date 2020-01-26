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  4. Akrabalarının sahip çıkmadığı yaşlı adamın bakımını komşusu yapıyor

Akrabalarının sahip çıkmadığı yaşlı adamın bakımını komşusu yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 6 metrekarelik barakada tek başına oturan ve yürüyemediği için bakıma muhtaç olan olan Remzi Polat'ın (82) bakımını, komşusu Erdem Belen yapıyor.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 6 metrekarelik barakada tek başına oturan ve yürüyemediği için bakıma muhtaç olan olan Remzi Polat'ın (82) bakımını, komşusu Erdem Belen yapıyor.
Eşi ve oğlu öldükten sonra Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden 20 yıl önce Manavgat'a gelen ve bir süre baharatçılık yaptıktan sonra işleri bozulan ve işçi olarak çeşitli yerlerde çalışan Remzi Polat, 6 metrekarelik barakada yaşam mücadelesi veriyor. İşitme güçlüğü yaşayan, çok zor konuşan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle yürüyemediği için yardıma muhtaç hale gelen yaşlı adama, komşusu Erdem Belen sahip çıktı.
Sadece süt ve meyve suyu içen, herhangi bir şey yemeyen Remzi Polat'ın her şeyiyle ilgilenen kamyon şoförü Erdem Belen, "Ben kendi babama böyle bakmadım. Ne yapayım, sokağa mı atayım? Devletin sahip çıkmasını bekliyoruz ama kimse sormuyor. Ben kamyonla şehir dışına mal götürmüştüm, Remzi Polat rahatsızlığı sebebiyle 3 gün hastanede kaldı, hastanedekiler, cuma günü ambulansla getirip, buraya bırakıp gitmiş" dedi.
'BENİM ONUNLA İŞİM BİTTİ'
Remzi Polat'ın 10 sene kadar önce, birileri tarafından kandırılarak yabancı uyruklu kadınla evlendirildiğini ve kadını bir daha görmediğini söylediğini anlatan Remzi Belen, "Hatta ben eşini de aradım. 'Sen Remzi Polat'ın neyi olursun' dedim. 'Eşiyim' dedi. 'Bu adamla neden ilgilenmiyorsun' deyince, 'Ben neden ilgileneyim, benim onunla 6 sene oldu işim bitti' dedi. Kadın yabancı asıllıymış, Antalya'da yaşıyor. Bu adam şimdi evli, adam burada, eşi orada" diye konuştu.
'BİZ İLGİLENMEYİZ'
Remzi Polat'ın SGK emeklisi olduğunu anlatan Erdem Belen, Zonguldak Ereğli'de 5 kız kardeşinin olduğunu söyleyerek, "Emekli, 4-5 kardeşi varmış. Biraz önce yine aradık, 'Biz ilgilenmeyiz, orada ne olursa olsun' diyorlar. Aslen Karslıymış ama kardeşleri Zonguldak Ereğli'de oturuyor. Az önce eniştesini aradım, hastanede 3 gün yatınca getirmişler. Eniştesi bana 'Neden getirmişler, hastane neden sahip çıkmıyor? Almayacaktın, neden aldın?' dedi. Bu denir mi? Senin kayınbiraderin. Bir oğlu ve eşi varmış, ölmüşler. Bir evlatlık kız almış, o da 'Aman beni aramayın' diyor" dedi.
'SÜREKLİ YANINDA OLAMIYORUM'
Yaşlı adamın hiçbir ihtiyacını kendisinin gideremediğini belirten Erdem Belen, "Bir şey yemiyor zaten, sadece süt ve meyve suyu içiyor. Ben sürekli yanında olamıyorum. Günde 2-3 defa uğramaya çalışıyorum. Ben uğrayamadığım zaman çocuklar geliyor. Her 2 günde bir yıkamaya gayret gösteriyoruz. Günlük temizliğini ve bakımını yapıyoruz. Bugün temizliğini yaptım" dedi.
'GÖZ GÖRE GÖRE ÖLECEK'
Kendisiyle bir akrabalık bağı olmadığı için yasal işlemleri konusunda zorluklar yaşadıklarını da anlatan Erdem Belen, "Remzi ağabeye devletin sahip çıkması gerekiyor. Ama şimdiye kadar hiçbir devlet yetkilisi 'ne oluyor' diye bize sormadı. Hatta 3 gün hastanede kalmasının ardından, getirip buraya bırakıp gitmişler. Biz burada bir yere kadar bakabiliriz. Yoksa bu adam burada göz göre göre ölecek" diye konuştu.

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