Akrabası olan kadını öldürüp, intihar etti

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, askerden yeni gelen Burak Yorulmaz (21), ayrı yaşadığı eşiyle boşanma davası süren akrabası Pınar Şahan'ı (30) sokak ortasında av tüfeğiyle öldürüp, aynı silahla intihar etti.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Savaştepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ulubat Sokak'ta meydana geldi. Askerden yeni gelen Burak Yorulmaz, alışverişten dönen uzaktan akrabası 1 çocuk annesi Pınar Şahan'a evine 50 metre kala av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Ardından tüfeğin namlusunu kendi başına dayayan Burak Yorulmaz, tetiği çekti.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şahan ve Yorulmaz'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Yapılan incelemenin ardından Burak Yorulmaz ve Pınar Şahan'ın cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Pınar Şahan'ın eşinden ayrı yaşadığı, boşanma davasının da sürdüğü bildirildi. Burak Yorulmaz'ın olayı neden gerçekleştirdiği araştırılıyor.
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