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Akrabası tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 17:10 | Son Güncelleme

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, husumetli olduğu akrabası Hasan U., tarafından tabancayla vurulan Yiğit Kahraman (39), hayatını kaybetti.

Akrabası tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Aliağa ilçesinde, husumetli olduğu akrabası Hasan U., tarafından tabancayla vurulan Yiğit Kahraman (39), hayatını kaybetti. Hasan U., gözaltına alındı.
Olay, çarşamba günü Çakmaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabası Hasan U.'yla husumetli olan evli ve 2 çocuk babası Yiğit Kahraman, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Hasan U., yanındaki tabancayla Kahraman'a ateş etti. Kahraman, mermilerin göğsüne isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan U., olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi, Kahraman, mahalleli tarafından Aliağa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kan kaybettiği belirlenen Kahraman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Hasan U., İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Hasan U.'nun jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Akrabası tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

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