Akrabasına yazdığı mektubu okuyanlar dehşete düştü

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk annesi olan 28 yaşındaki akrabası kadına mektup yazarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 42 yaşındaki O.C., Büyüklü Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmada ifadesi alınan ve suçlamaları kabul etmeyen O.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İHA

